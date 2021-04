Pour 21 exemplaires de plus...

Le marché du véhicule neuf a progressé de 1,2% en juin, avec 233 820 véhicules particuliers immatriculés. Et contrairement à PSA, qui a vu ses marques continuer d’afficher des tendances négatives,, si l’on excepte Alpine : +6,4% de ventes pour Renault, +8,1% pour Dacia , soit un volume global de 71 611 voitures neuves vendues sur le mois : « Le groupe a gagné 1,5 point de part de marché sur ses deux marques, ce qui est positif », fait remarquer Ivan Segal, le directeur du commerce France de Renault.Des points de part de marché obtenus grâce à deux facteurs, selon M. Segal : la prime à la conversion et ses nouvelles règles, tout d’abord. « Elle fonctionne et a été mise en place très vite » explique le directeur, qui souligne le fait que 30% des immatriculations mensuelles du groupe ont été portées par la prime !, aussi : « Il n’a pas eu peur d’avoir du stock, toutes les équipes ont été remises au travail pour aller chercher du chiffre d’affaires, c’est cela qui explique les résultats de juin » pointe-t-il. Seul bémol pour ce mois, le fait qu’il bénéficiait, en 2020, de deux jours ouvrés supplémentaires par rapport à juin 2019 : « Sans cela, la tendance aurait été à -7 ou -8% », observe Ivan Segal.Une tendance négative qui demeure évidemment le fait majeur du semestre : le groupe Renault a vu ses ventes reculer de 37,5% au sein d’un marché en retrait de 38,5%, tandis que PSA a affiché des résultats tout à fait comparables. Malgré tout, sans doute aussi grâce à l’effet positif du mois de juin,A LIRE. En hausse, le marché automobile retrouve le sourire en juin 2020 Ivan Segal a donc foi en l’avenir : « Le niveau des commandes en juin est supérieur à ce qu’il était un an auparavant, la progression est à deux chiffres » poursuit-il, « tous les compteurs sont passés au vert, que ce soit pour le VN, le VO ou l’après-vente. Le marché sera soutenu en juillet et en août » prédit le directeur. Le succès de la prime à la conversion est en effet indéniable : « Les jours de la prime sont comptés, il risque de ne plus y en avoir à la rentrée » prévient Ivan Segal.L’effet pervers d’une prime qui marche fort tient cependant à sa limitation à 200 000 dossiers, sachant qu’un tiers des primes ont déjà été accordées en l’espace d’un mois : «Le quatrième trimestre sera un autre sujet » pondère le directeur, « nous ferons une année la moins mauvaise possible, la gamme e-tech et les véhicules électriques sont arrivés au meilleur moment ».devant la Peugeot 208, avec 38 884 exemplaires distribués au cours des 6 premiers mois de l’année. Soit 21 exemplaires de plus que la Peugeot !