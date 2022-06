Le groupe Parot a publié ses résultats pour l’exercice 2020. Son chiffre d’affaires s’est établi à 355,7 millions d’euros, soit un recul de 36,5 % et une perte de 204 M€ par rapport à 2019 (560,2 M€). À périmètre comparable, c’est-à-dire en prenant en compte la cession des quatre concessions Ford fin 2019, l’arrêt de son activité de VO en mode pure player avec Zanzicar et la vente du pôle BMW-Mini début 2020, le groupe avance une baisse de 20,5 % de son chiffre d’affaires l’an passé.

« Avec des marchés annuels VP, VU et VI en baisse respective de 25,5 %, 16,1 % et 24,5 %, nous sommes déjà heureux d’avoir limité notre perte de chiffre d’affaires à 20,5 points à périmètre comparable, commente Alexandre Parot, P-DG du groupe familial. Hélas, le confinement de novembre dernier aura pesé lourdement alors que la dynamique de septembre-octobre dernier laissait augurer une bonne fin d’année. Même si aujourd’hui la visibilité sur les prochains mois reste très réduite, toutes nos concessions sont pleinement opérationnelles. Et après notre augmentation de capital du mois de décembre, laquelle est venue clôturer la restructuration de notre groupe, nous abordons 2021 avec prudence, mais sérénité et détermination ».