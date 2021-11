Trois mois après la présentation de son plan stratégique Renaulution, le groupe Renault a dévoilé ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021. Il faudra cependant attendre encore quelques mois pour en mesurer véritablement les effets positifs, d’autant que ce début d’année reste très fortement perturbé par la crise sanitaire. D’ailleurs, le chiffre d’affaires du groupe a légèrement reculé par rapport au premier trimestre 2020 (– 1,1 %), s’établissant à 10,02 milliards d’euros (10,125 Mds€ en 2020). Celui-ci avait affiché 12,53 milliards d'euros en 2019 et 13,2 milliards en 2018.



Le CA de l’activité automobile (hors Avtovaz) s’est élevé à 8,566 milliards d’euros (– 0,3 %). « Outre la variation des stocks, qui explique l’essentiel de l’impact négatif du volume (– 6,5 points), le chiffre d’affaires a été pénalisé par un effet de change négatif de 4,3 points. L’effet prix est fortement positif (+ 6,3 points), illustrant la nouvelle politique commerciale mise en œuvre dans le cadre du plan stratégique Renaulution », commente le groupe français. Qui ajoute : « Les ventes de Zoe, Twingo E-Tech Electric et le dynamisme de la demande de véhicules utilitaires contribuent à l’effet mix produit positif de 2,4 points. »





Forte de baisse des stocks de voitures neuves

Le financement des ventes (RCI Bank & Services) représente un chiffre d’affaires de 759 millions d’euros sur ce premier trimestre, soit un repli de 8,2 % par rapport à 2020, que Renault attribue à « la baisse de l’activité réseau et à un effet de change négatif de 24 millions d’euros. Le nombre de nouveaux contrats de financement diminue de 10,9 %. Les actifs productifs moyens s’élèvent à 45,9 milliards d’euros, en baisse de 6,9 % par rapport au premier trimestre 2020 ». Au 31 mars 2021, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) représentent 487 000 véhicules, contre 661 000 à fin mars 2020, soit une baisse de 26 %.

Ventes mondiales : le bon démarrage de Dacia

Europe : les électriques pèsent 23 % des ventes de Renault

Le groupe Renault a commercialisé(voitures particulières et utilitaires), enregistrant une légère progression de 1,1 %. Ce volume reste cependant très en retrait par rapport à la même période en 2019 (908 348 unités).dont un total de 42 951 véhicules électriques et hybrides (10 % du volume). Les ventes mondiales de Dacia, soutenues par la nouvelle Sandero (plus de trois mois de ventes en portefeuille) et la « bonne tenue des ventes de Duster », ont grimpé de 10,2 %, avec un volume de 121 231 unités. Le groupe rapporte que la Dacia Spring , le premier modèle électrique de la marque, a déjà enregistré près de 10 000 précommandes.En Europe,Sur le marché des véhicules particuliers en Europe, les versions électriques et électrifiées de la marque au losange représentent 23 % de ses immatriculations. À l’international, le constructeur annonce se concentrer « sur les segments les plus profitables ». En Inde, son sixième marché en 2021, Renault a lancé son modèle Kiger « sur le segment en forte croissance des SUV compacts ». En Russie, le nouveau Duster est commercialisé depuis le mois de mars et il « connaît un fort démarrage avec un mix version élevé ».À LIRE. Renault Kiger (2021). Voici le petit SUV conçu pour l'Inde