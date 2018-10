Production, ventes, contexte international, tout a été compliqué pour Nissan pour son premier semestre 2018. Celui-ci a démarré au 1e avril, et s'est achevé au 30 septembre.La production tout d'abord : 2 666 590 fabriqués dans le monde entier, -6,1%. Le contexte géopolitique n'étant pas favorable à l'économie en ce moment au Royaume-Uni , l'usine de Sunderland, qui produit notamment le Juke et le Qashqai, a vu son rendement décroître deSi la production s'est quelque peu ralentie, sans doute était-ce pour s'adapter à la réalité des ventes. Nissan a cédé 2 719 513 véhicules dans le monde pour son premier semestre, -2,4%. Ceci en dépit d'immatriculations en légère hausse au Japon (+0,5%) ;(-13,6%, 329 980 ventes), tout comme l'Amérique du Nord , qui inclut le Mexique (-9%, 941 578 immatriculations).Nissan se veut toutefois positif : "La Nissan Leaf a été la voiture électrique la plus vendue d'Europe" se félicite la marque, sans citer de chiffres toutefois. Une assertion qui n'est pas valable en France.(16% de parts de marché), loin derrière la Renault Zoé qui représente à elle seule 51% du marché.Le premier semestre s'est révélé plus porteur pour Toyota. Le constructeur, grand concurrent de Nissan, a produit 5 199 660 véhicules entre avril et septembre 2018 (+1,3%), poids lourds inclus. Si l'on ne s'intéresse qu'à la marque Toyota, la production a fait du surplace : 4 388 282 unités fabriquées, -0,7%.Les ventes ont suivi le chemin inverse de celles de Nissan : 4 797 000 Toyota distribuées dans le monde (+1,4%),Sur les 9 mois écoulés, les ventes de Nissan en France sont en recul de 5,8% avec 51 914 immatriculations. Celles de Toyota sont en hausse de 9,1%, avec 70 907 VN cédés.