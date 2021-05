Ce sont 97 239 Mercedes, Audi, BMW, DS, Mini, Volvo, Tesla, Land Rover, Porsche, Jaguar et Lexus qui ont été immatriculées neuves au premier semestre 2020 en France. Un résultat évidemment en baisse par rapport au premier semestre 2019 (-31,4%), ce qui fait peu de sens compte-tenu du fait que les concessions sont restées fermées près de deux mois.

L'analyse des parts de marché de chacun conserve cependant son à propos. Avec 21 559 ventes effectuées au premier semestre 2020, Mercedes a conservé son titre de marque premium la plus vendue de France. Sa part de marché n'a cependant presque pas évolué sur un an : 2,9%, soit +0,1 point., avec une part de 2,3% du marché français. Le succès de la Série 1 (+23,6%), qui était en cours de remplacement l'an passé, explique en grande partie le phénomène.La seule marque française premium, si l'on excepte Alpine, a elle aussi témoigné d'une part de marché en hausse de 0,4 point., essentiellement en raison du succès du DS3 Crossback (+87,6%), qui est en train d'atteindre son rythme de croisière plus d'un an après son lancement.

Tesla est aussi une marque dont la part de marché a notablement progressé. L'Américaine a doublé sa présence sur le marché français (de 0,3% à 0,6% en 2020). Le succès de la Model 3 (3562 immatriculations, +10,5%) porte à lui seul la croissance de la marque.

Une seule marque orientée à la baisse

Concernant Audi, Volvo ou encore Land Rover, aucun changement par rapport au premier semestre 2019. Les parts de marché sont restées les mêmes, avec respectivement 2,6%, 0,9% et 0,3%.

D'autres, enfin, ont légèrement évolué à la hausse comme à la baisse. Petite hausse pour Mercedes : +0,1 point de part (2,9%), tout comme pour Porsche (0,3%) ou Lexus (0,4%).: sa pénétration est passée de 0,2% à 0,1%., contre 12,1% voilà un an.