Janvier : Explosion de la prime à la conversion. Le mois de janvier a été le lieu de la mise en application de la nouvelle prime à la conversion. Ce système a vivoté pendant plusieurs années mais est devenu populaire suite à son ouverture à l’achat d’un véhicule d’occasion. C’est le début de l’explosion. A lire Prime à la conversion : des remboursements qui se font attendre



Février : Gueudet sur le point de racheter Métin. Le groupe Gueudet s’est porté acquéreur de la holding Métin et de ses filiales employant un millier de salariés et réalisant 473 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette opération de concentration a été l’une des plus importantes réalisées dans le secteur de la distribution automobile en France des cinq dernières années. A lire Gueudet sur le point de racheter Métin



Mars : Ecall : quand le système fonctionne à vide. Depuis le 31 mars 2018, l'appel d'urgence doit être nécessairement présent à bord des nouveaux types de véhicules homologués. Les opérateurs étaient déjà en place depuis des mois, bien que les appels n’étaient pas monnaie courante. A lire Ecall : quand le système fonctionne à vide







Avril : Prise OBD : la Feda et le Cecra ont salué le vote du Parlement européen. Le texte adopté sur l'homologation des véhicules confirme le maintien du connecteur OBD. Un soulagement pour les organisations automobiles, qui ont souligné les avancées majeures concernant la filière indépendante. A lire Prise OBD : la Feda et le Cecra saluent le vote du Parlement européen



Mai : Contrôle technique européen. Le contrôle technique a fait peau neuve au 20 mai. Depuis ce jour, il est conforme à une directive européenne qui s’impose à tous les pays membres de l’Union. Cette réforme s’est révélée un bouleversement pour les professionnels, qui ont dû réapprendre toute la nomenclature des défauts. Ces derniers sont même devenus des défaillances, classées en trois catégories : mineur, majeur, critique. En dépit des craintes de chacun, le taux de contre-visites n’a pas explosé suite à la réforme. A lire Contrôle technique : ruée finale en France, rappel à l'ordre ailleurs



Juin : Rupert Stadler, incarcéré et suspendu comme PDG d'Audi. Le patron d'Audi a été arrêté et placé en détention en Allemagne. Il a été remplacé par Bram Schot, à la tête du constructeur. La justice allemande le soupçonnait de dissimuler des preuves de tricheries sur les derniers modèles. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 31 octobre 2018. A lire Dieselgate : l'ex-patron d'Audi va être remis en liberté





Juillet : L'ancien patron de Fiat Chrysler est décédé. Sergio Marchionne, patron emblématique jusqu'au 21 juillet 2018 de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), est mort, a annoncé mercredi 25 juillet, Exor, la holding de la famille Agnelli qui contrôle le constructeur automobile italo-américain. A lire L'ancien patron de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, est décédé



PGA Motors a pris 40% du groupe Bernard. Big is beautiful ! Suite au retrait d’Alcopa, le premier groupe de distribution hexagonal a souhaité faire son entrée au capital de Bernard. Le processus de concentration s'est encore intensifié en 2018. A lire PGA Motors compte prendre 40% du groupe Bernard



Août : Une hausse aussi forte qu'artificielle pour le marché. En France, 150 391 véhicules neufs ont été immatriculés pour le seul mois aoûtien, soit +40% par rapport à la même période de référence de 2017. Depuis le début de l'année, la progression a été de 8,9%. Et sans surprise, Renault a fait partie des constructeurs qui ont "poussé les immatriculations" au mois d'août et ont affiché une croissance artificielle de 53,8%. A lire Baromètre de L'argus : août 2018, le soleil qui rend fou...



Septembre : Le WLTP est entré en action. La nouvelle méthode de mesure de la consommation des véhicules a commencé à être visible à compter du 1er septembre. Depuis cette date, plus aucun véhicule neuf ne peut être vendu s’il n’a pas été testé selon le nouveau protocole. Les constructeurs ont toutefois le droit d’écouler leurs fins de série jusqu’à septembre 2019. La mise en place du WLTP est toutefois plus ou moins théorique en France, en raison d’un système informatique récalcitrant. A lire Retard dans l'application de la WLTP en France



Octobre :Schumacher et Lamirault se sont associés. Les deux groupes de distribution, spécialistes de Renault, ont uni leur destin. L'entité devrait logiquement se nommer Groupe Lamirault-Schumacher. A lire Les groupes Schumacher et Lamirault s'associent



Le Mondial de l'Auto a voulu casser les codes. Le salon Paris Motor Show a fêté ses 120 ans en grande pompe. Plusieurs événements annexes se sont invités à Porte de Versailles du 4 au 14 octobre 2018 comme le Mondial Tech. ou de la Mobilité mais aussi et surtout, le Mondial de la Moto. Mais une quinzaine de grandes marques automobiles étaient absentes… A lire Le Mondial de l'Auto casse ses codes



Novembre : Carlos Ghosn (Nissan) a été arrêté pour fraude fiscale au Japon. Le patron de Renault-Nissan-Mitsubishi était soupçonné d'avoir minoré une partie de sa rémunération à la tête de Nissan, qui veut le démettre du poste de président de son conseil d'administration au plus vite. La somme pourrait concerner plusieurs centaines de milliers d'euros. Le début d’une dégringolade… A lire Carlos Ghosn (Nissan) a été arrêté pour fraude fiscale au Japon



Le rachat d'Oscaro par Parts Holding Europe confirmé. Le spécialiste de la distribution de pièces B2B Autodis Group, via la nouvelle entité Parts Holding Europe, a confirmé l'acquisition du pure player Oscaro. Il a pris 82,5% de la société fondée par Pierre-Noël Luiggi. A lire Le rachat d'Oscaro par Parts Holding Europe confirmé



Décembre : Les Gilets jaunes ont eu raison du projet de loi de finances. Afin d'apaiser la colère des manifestants, le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé qu'il reportait le durcissement du contrôle de l'opacité des fumées des diesels (contrôle technique) prévu au 1er janvier 2019 et la hausse des taxes sur le carburant. Le CNPA s'en étrangle. A lire Contrôle technique et hausse des taxes sur le carburant reportés