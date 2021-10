Janvier 2020

Le marché des voitures neuves français a accusé une première baisse importante de 13,5 % en janvier. Ce premier mois de l’année a également marqué l’envol des immatriculations de voitures électriques (ainsi que des hybrides et plug-in hybrid). Mais rares sont ceux qui imaginaient à cette période de l'année que ces modèles allaient représenter plus de 6 % des immatriculations (6,2 % à fin novembre), contre 1,9 % en 2019.



Dans un communiqué, Seat annonce que Luca de Meo quitte ses fonctions de président de la marque, à la demande de ce dernier. Le 28 janvier, le dirigeant italien est nommé directeur général de Renault, en remplacement de Thierry Bolloré.

Février

À LIRE. Constructeurs automobiles : les nouveaux patrons nommés en 2020 Dans un article publié le 27 janvier, L’argus emploie pour la première fois le mot coronavirus, avec ce titre : « Coronavirus : Wuhan, le socle de l’industrie automobile en Chine touché ».

Déjà autorisé dans plusieurs pays européens et prévu dans la loi d'orientation des mobilités adoptée fin 2019, le rétrofit électrique est en passe d'être autorisé en France. Au 14 février 2020, aucune contribution n'a été déposée à la Commission européenne en défaveur du projet.



En conséquence de la crise sanitaire qui sévit en Chine, le constructeur Hyundai informe qu’il est contraint d’arrêter certaines lignes de son site d'Ulsan, en Corée-du-Sud.

Mars

Le 16 mars, Pierre Boulet, patron de l’équipementier français Novarès, fait part de ses inquiétudes à propos des conséquences du coronavirus sur l'approvisionnement des usines européennes.



Le lendemain, nous publions un article, titré : « À 12h, les concessions automobiles ont fermé leurs portes ». À la suite des annonces gouvernementales, qui décrètent le confinement, et dans l’expectative, les concessionnaires décident de fermer la plupart de leurs établissements. Dans les jours qui suivent, les constructeurs, les équipementiers et les sous-traitants automobiles mettent à l’arrêt leurs sites de production. Le secteur automobile en Europe est au point mort.



Rapidement, les constructeurs déploient plusieurs mesures de soutien afin d’accompagner les concessionnaires et de protéger leur trésorerie.

Avril

Les salariés du secteur automobile subissent le chômage partiel et/ou se familiarisent avec le télétravail. Les mécaniciens et carrossiers sont mobilisés pour assurer la réparation des « véhicules dans le cadre des missions essentielles de dépannage et de transport notamment affectés aux services publics », tandis que les vendeurs s’approprient les outils à distance pour conserver le lien avec les clients.



À la fin du mois, certains grands groupes enclenchent une réouverture progressive de leurs sites industriels.



Avec un total de 20 997 voitures neuves immatriculées, le marché automobile français chute de 88,8 % par rapport à avril 2019.

Mai

Le confinement est levé le 11 mai 2020. Les usines redémarrent en équipe réduite. De leur côté, les concessions ainsi que les garages rouvrent en ajustant leurs effectifs et en réorganisant leurs établissements afin de respecter les protocoles sanitaires.



Engagé dans un plan de rationalisation de ses coûts, mais aussi de redimensionnement de sa capacité de production et de sa gamme de produits, Nissan annonce la fermeture de son site de production de Barcelone.



Le 26 mai, le président de la République, Emmanuel Macron, présente dans l’usine de Valeo d’Étaples (Pas-de-Calais) le plan de soutien à l’automobile. Ce dernier élargit l’attribution de la prime à la conversion, dans la limite des 200 000 premiers véhicules, et augmente le montant des bonus pour favoriser l’achat de voitures électriques.

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

À LIRE. Plan de relance auto, aides à l'achat…, les annonces en direct Les immatriculations de voitures d’occasion grimpent de 29,1 %, atteignant un volume record de 596 118 unités sur un mois (record qui sera battu le mois suivant, en juillet). Les aides gouvernementales portent leurs fruits.dépassant même les attentes des constructeurs et des distributeurs.Luca de Meo prend officiellement ses fonctions de directeur général du groupe Renault le 1juillet 2020.Carlos Gomes rejoint le deuxième plus gros groupe de distribution en France, By My Car , au poste de directeur général. Deux semaines plus tard, le groupe annonce le rachat de la plaque Renault de Nancy à RRG et l'acquisition du groupe Welcomcar.Le 27 juillet, Mitsubishi dévoile un plan de rationalisation. Il y annonce le gel du lancement de nouveaux modèles en Europe, jetant ainsi le trouble quant à l’avenir de la marque sur le Vieux Continent.À LIRE. Mitsubishi boude l'Europe Après une première reprise en juillet, les immatriculations de véhicules particuliers neufs rechutent en août (– 20 %, à 103 635 unités). La faute notamment à des cadences de production insuffisantes dans les usines et à des délais allongés pour la livraison des autos.À LIRE. Stocks, délais de livraison : inquiétude chez les distributeurs autos Le fabricant de pneus japonais Bridgestone annonce son intention de cesser ses activités dans son usine de Béthune (Pas-de-Calais) afin « de sauvegarder la compétitivité de ses opérations en Europe ». L’arrêt des activités a été confirmée en novembre. Le groupe Hess reprend les concessions Renault de Strasbourg, Mulhouse, Montbéliard et Belfort à Renault Retail Group.Arnaud Belloni quitte Citroën et rejoint le groupe Renault pour renforcer les équipes ventes & marketing. Cette arrivée rappelle combien les mutations entre les groupes français PSA et Renault ont été nombreuses ces derniers mois.À LIRE. Renault-PSA : les transferts entre les deux groupes s'accélèrent Le 29 octobre, un second confinement, moins strict, est décrété. Les ateliers restent ouverts, mais les showrooms des concessions doivent fermer. Les vendeurs continuent de se rendre dans les points de vente et maintiennent le lien avec les acheteurs grâce à des dispositifs digitaux souvent développés et éprouvés les mois précédents.À LIRE. Commerce auto : les vendeurs à l'épreuve du sans-contact physique Le Gouvernement annonceDe nombreux acteurs annoncent le développement de leur nouvelle vitrine digitale. Le premier groupe hexagonal, Emil Frey , lance ainsi la vente de voitures neuves sur son site autosphere.fr.Les immatriculations de voitures neuves chutent de 27 % en novembre.À LIRE. Bonus-malus écologique 2021 : tous les barèmes adoptés ! Ineos Automotive confirme l'achat du site de production d'Hambach (Moselle), qui appartenait jusque-là au groupe Daimler, afin d'y produire son 4 x 4 Grenadier.Le groupes chinois Saic et Dongfeng affichent leurs ambitions en France et en EuropeVoté par l’Assemblée nationale dans le cadre de la loi de finances pour 2021, le malus sur le poids a été jugé « conforme à la Constitution » par le Conseil constitutionnel le 28 décembre. Il entrera bien en vigueur en 2022.À LIRE. Dongfeng-Seres 3 et 5. Deux SUV électriques chinois arrivent en France