Depuis le 25 mai 2018, le RGPD est entré en vigueur et les sociétés sont donc tenues d'offrir un accès à la nouvelle réglementation par le biais d’un espace dédié sur leur site Internet. Pourtant, ces nouvelles obligations sont loin d’être respectées et les start-up font figure de cancres dans le panorama. Ainsi, une étude du cabinet d’avocatsmet en exergue que 77% des start-up ne respectent pas leurs obligations juridiques liées au RGPD.Seuls 37,6% des sites internet visés par l’étude comportent des Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ou Conditions Générales de Vente (CGV) permettant aux utilisateurs de leur site internet de connaître les conditions d’utilisation ou de ventes applicables. De même, « seulement 32% des sites renseignent l’utilisateur ou le consommateur sur la compétence de juridiction applicable en cas de litige. Pourtant, une fois encore cette information est plus que nécessaire puisque la plupart du temps les utilisateurs craignent de ne pouvoir agir en justice lorsqu’il s’agit d’entreprise internationale, ne sachant pas devant quel tribunal ils devront intenter leur action », révèle l’étude.« L’explication est probablement multi factorielle, mais ces négligences semblent majoritairement liées à ce qui est enseigné dans certains incubateurs ou accélérateurs, par certains « mentors » qui défendent le fait qu’une start-up doit se concentrer sur la croissance et que tout ce qui est de nature à freiner la croissance, notamment les contraintes juridiques, doit passer au second plan », avance à mots pesés le cabinet dans son compte-rendu.Avant de préciser quelques éléments de méthodologie à propos de l’étude « Start up Legal Scanner » : « Un panel de 185 Startups « pérennes » exerçant dans domaines représentatifs de l’écosystème start-up français (e-commerce, services, social, Saas, médical…), de différents niveaux de maturité (3 à 10 ans) a été analysé par le cabinet Murielle Cahen, afin de déterminer dans quelle mesure elles respectent ou non les obligations qui leur incombent sur leur site internet en matière d’informations des utilisateurs et consommateurs. 31 clauses critiques liées aux pages « mentions légales », CGU, CGV et RGPD ont été contrôlées. Pour chaque point, deux dimensions ont été analysées : l’existence et la validité de la clause ».