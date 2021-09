Rhino Events présente son « programme de renouvellement », accompagnement personnalisé des ventes privées au sein des concessions. Cette nouveauté n’a qu’une vocation : donner un coup d’accélérateur à ces transactions de plus en plus stratégiques selon Rhino Events.Le programme imaginé par la firme s’articule autour de trois jours (dont celui de l’événement) de mise en conditions et de conseils avisés. Les deux premières journées font l’objet d’un coaching spécialisé, dans l’optique de motiver les équipes de vente et de produire une mise en situation réaliste.Le jour J, Rhino Events s’attelle à soutenir et à faciliter les transactions : «Rhino Events est parti du constat que le management des relations clients des concessionnaires et de leurs marques ne communiquaient pas toujours entre eux. Pour répondre à cela, l’idée est venue de combler cette absence en alliant programme de fidélité et coaching téléphonique via l’évènement du Programme de Renouvellement. En France, nous sommes témoins d’un engouement pour les ventes privées, les perspectives de ce marché dans le pays sont réjouissantes », indique Bertrand Scheenaerts, responsable du développement de Rhino Events en Europe.Rhino Events se targue d’une santé commerciale au beau fixe : 200 événements VIP ont été organisés en France, en Belgique et en Suisse en 2018 : « En moyenne, les ventes privées organisées par Rhino Events atteignent les résultats suivants : 1,5 % de retour sur invitation, 90 % des personnes ayant pris un rendez-vous sont présentes le jour de la vente privée et 60 % d’entre elles achètent. C’est le résultat d’une vraie expertise et d’une connaissance optimale des méthodes de vente. Rhino Events, c’est avant tout une démarche basée sur la qualité et un suivi précis du processus de vente » se félicite Bertrand Scheenaerts.