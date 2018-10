« La qualité de l’expérience client est la priorité de Roady. Cette distinction nous conforte dans notre stratégie basée sur les services et la qualité d’accueil, elle nous pousse à continuer jour après jour nos efforts », ajoute Sylvain Mauberret, directeur général d’ITM Automobile.

Plus de 40 110 votes, 16 enseignes en compétition, 8 catégories, le site Web Meilleure chaîne de magasins tient ses gagnants pour son trophée de la meilleure franchise de l’année 2018-2019, depuis le 16 octobre 2018. Les enseignes lauréates qui se développent grâce aux franchisés ont été récompensées selon leurs activités. Dans la catégorie services et accessoires automobiles, c’est, (les réseaux de franchise lauréats peuvent communiquer librement sur l’un des trophées ou sur les deux). L’enseigne était directement confrontée au finaliste et, principal concurrent sur le marché de la réparation et de l’entretien automobile, Norauto. En amont, six autres acteurs étaient en lice.Pour Roady, la satisfaction est donc au centre de ses priorités et semble jouer à fond la carte de la transparence. Depuis 2017, l'enseigne Roady est engagée dans une démarche d’amélioration continue de l’expérience client appuyée sur un programme d’écoute à grande échelle :Tous les avis sont publiés sur Internet et vérifiés selon la norme Afnor « avis de consommateurs en ligne ».