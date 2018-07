Jackpot pour les Mousquetaires ! Le groupement et son pôle automobile vont s’étoffer, et pas qu’un peu : il s’offre trois enseignes, Rapid Pare-brise, Rapid Auto-Glas et American CarWash. Ce nouvel ensemble qui représente 350 sites dédiés au vitrage et au lavage, s’associe désormais au réseau de centres-autos de Roady (150 centres) dans le but de compléter la palette de services d’entretien et de réparation des véhicules de leur clientèle. La transaction, dont les détails financiers ne sont pas divulgués, a été finalisée cette semaine.

"La reprise de Rapid Pare-Brise et d’American Car Wash va permettre à ITM Automobile d’accélérer sa croissance et de devenir le partenaire privilégié des conducteurs, tant sur l’entretien régulier que sur les opérations préventives ou curatives réalisées en atelier. Comme pour Roady, les enseignes Rapid Pare-Brise et American Car Wash se développent grâce à l’entreprenariat indépendant. Cette même culture du commerce et de la réussite va nous permettre de trouver rapidement les interdépendances qui développeront l’ensemble de nos points de vente", souligne Denis Larquier, adhérent de Roady et président du pôle auto des Mousquetaires.

Bien qu’il soit le petit nouveau sur le marché du vitrage, Rapid Pare-brise est sans cesse en croissance depuis sa création en 2013 par David Vrel et Louis Timur. Tous deux estiment être le 4e acteur en volume. Plus de 200 centres franchisés existent déjà et une cinquantaine est en cours d’ouverture en France. En Belgique, elle porte plutôt le nom de Rapid Glas Auto. De son côté l’enseigne American CarWash, fondée par le même binôme, compte 27 centres.