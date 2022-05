L'argus. Quel regard portez-vous sur le premier semestre, alors que vous avez pris les rênes de Seat France en janvier ?



Robert Breschkow, directeur de Seat France. Nous sommes très contents de la performance, Seat revient en force et continue sa croissance sur le marché automobile français. Par rapport à 2019, qui est la dernière année normale, les ventes globales ont quand même plongé à 21 % à fin juin, alors que Seat a enregistré seulement 6 % de baisse. Aussi, nous avons augmenté notre performance par rapport au premier semestre 2020 en augmentant nos immatriculations de 47 %, pour atteindre 17 000 unités. Notre part de marché a ainsi obtenu plus de 1,8 %, soit un gain de 0,3 point en un an, et 0,2 en deux ans.



Quelles explications donnez-vous à cette performance ?



Le canal des particuliers a porté notre croissance puisque nous sommes à une part de marché de 2,3 %. Nous avons gagné 0,7 point par rapport à l’année précédente. Le renouvellement de la gamme y fait pour beaucoup, elle plaît aux consommateurs car elle n’a jamais été aussi complète. D’un point de vue commercial, nous nous sommes distingués également. Nos actions ont été novatrices avec notre offre du Sans engagement élargie à tous les véhicules et celle du Achetez maintenant et Payez plus tard, prolongée en 2022. Nous nous adaptons à la situation de crise et proposons quelque chose de différent à la clientèle qui a encore besoin de mobilité avec une flexibilité financière.



Que prévoir pour cette fin d’année 2021 ?



Nous sommes un groupe espagnol, et donc logiquement toujours optimistes. Nous sommes confiants, le marché automobile français devrait bien se porter, nous aussi. Notre ambition est d’atteindre une pénétration de l’ordre de 2 %. Il est important de souligner que jusqu’à maintenant, notre maison-mère Volkswagen nous a bien protégés de la pénurie des semi-conducteurs. Chez nous, seule la Leon a été concernée par le manque de composants et des délais de livraison plus élevés. Nous avons pu mettre en place avec le réseau un système d’aides financières au cas par car pour les clients flotte ou particulier. Tout revient petit à petit à la normale et nous prévoyons des volumes de production plus élevés après la rentrée de septembre. Le réseau est très solide, il gère bien la relation avec les clients et nous serons tous en mesure de passer ce cap de la meilleure façon.



Vous n’employez plus le terme marque pour définir Seat mais bien groupe ?



Oui, il s’agit du groupe Seat aujourd’hui. Nous employons ce terme depuis la création de Cupra et l’accentuons avec la création de notre business unit dédiée à la micro-mobilité, Seat Mo. Nous avons 3 univers avec des défis propres à chaque marque.



Expliquez-nous.



Seat est une marque de conquête. Elle s’adresse à un public très jeune puisque la moyenne est de 44 ans, soit 10 ans de moins que l’âge moyen national. Nous la positionnons comme une marque cool et urbaine. Le défi sera de continuer la dynamique de croissance sur le marché automobile français. Cupra est une marque à part entière en France depuis trois ans. Avec ses produits et un lifestyle différents, elle se revendique challenger, non conventionnelle, et se positionne entre les généralistes et les premiums. Elle tend vers le haut de gamme et une clientèle cible un peu plus âgée que sa sœur, soit 50 ans. Nous n’avons pas défini le panier moyen car nous sommes encore en phase de lancement, mais il sera plus élevé, tout comme la marge. Cupra va permettre au groupe Seat de cibler une clientèle nouvelle, additionnelle, pour nous et nos distributeurs. Nous avons toujours dit que Cupra devrait prendre entre 10 et 15 % de Seat et c’est le cas aujourd’hui. Nous sommes satisfaits car 2021 est une année clé. La gamme est complète et les motorisations correspondent aux besoins du marché. Ce sont 2 000 voitures qui ont été écoulées sur le premier semestre, mais ce qui nous rend confiants, ce sont les prises d’ordre, notamment sur la Cupra Formentor, avec 2 500 commandes enregistrées. Cupra est en train de prendre son envol.



Ne vont-elles pas se marcher dessus ?



Les deux marques doivent garder leur esprit créatif dans un marché dominé par les françaises. Pour rester intéressantes, Seat et Cupra vont devoir sans cesse se réinventer, tout en gardant leur propre identité bien définie.



Comment cela va se traduire dans le réseau ?



Le groupe compte 70 investisseurs Seat avec 161 points de vente en France. 92 d’entre eux ont embarqué Cupra. Ces chiffres vont évoluer car nous avons la volonté de renforcer le réseau Cupra en France dans les prochains mois et prochaines années. Pour son lancement, nous avons placé des corners Cupra dans les concessions Seat, mais aujourd’hui nous travaillons avec nos distributeurs à son indépendance, son émancipation,

vis-à-vis de sa sœur. Si nous visons 20 showrooms partagés Seat-Cupra d’ici à 2021, nous planifions une vingtaine de “Cupra Garage” ouverts d’ici à la fin de l’année 2022. C’est l’appellation choisie pour ces sites exclusifs avec des standards racing propres. Nous en disposons actuellement de quatre dans le paysage français.



Pourquoi tendre autant vers cette scission ?



Nous serons assez pragmatiques. Selon le potentiel de Cupra dans une zone de chalandise bien définie, nous définirons avec les concessionnaires la meilleure stratégie locale à adopter, à savoir, séparer tout de suite Cupra de Seat ou non, mettre sur pied une concession dédiée ou seulement limiter les espaces par des cloisons, etc. Nos standards sont flexibles, ils peuvent s’intégrer dans une concession partagée pour faire cohabiter Seat et Cupra ou tendre vers un lieu unique Cupra. Nous définirons tout cela au fur et à mesure. Le modèle est adaptable, mais en revanche, nous ne voulons pas construire des palais et entrer dans la course à la taille qui ne nous intéresse pas. D’autant qu’avec le numérique, les clients qui viennent en concessions sont déjà informés, donc nous ne sommes pas obligés d’exposer physiquement toute la gamme, à tout moment, dans toutes les villes. La digitalisation permet de trouver des solutions efficaces et d’adapter les showrooms à la gamme et aux besoins du marché.



Il faudra compter aussi Seat Mo. Quid de son intégration dans le réseau ?



Seat Mo est notre business unit consacré à la mobilité électrique urbaine, qui propose des trottinettes et scooters électriques. Plusieurs formats d’intégration de la marque sont, là aussi, possibles. Environ 70 distributeurs ont adhéré au projet avec un ajustement très léger des standards en concession. Ce qui leur permet d’exposer les engins, à côté des voitures, soit une proposition supplémentaire pour leur clientèle. Mais la mobilité ne se passe pas forcément dans les concessions. Nous avons installé une station Seat Move sur le parvis de la gare Saint-Lazare à Paris, laquelle met à disposition des passants de quoi recharger leurs vélos et trottinettes électriques gratuitement. Lorsque l’on marche sur les dalles autour, celles-ci créent et envoient l’énergie électrique nécessaire. Ce concept est novateur et il n’y a aucune limite. Nous le testons et nous verrons ensuite avec nos distributeurs où installer les futures stations dans d’autres villes. La créativité n’a pas de limite.



En quoi est-ce intéressant pour vous ?



Nous voulons devenir un fournisseur de mobilité. En tant que constructeur automobile, nous ne devons plus seulement proposer d’acheter une voiture, mais aller bien au-delà. Le consommateur évolue, alors nous aussi. Nous devons nous adapter à ce qu’il recherche et ce qu’il veut, et lui proposer d’autres modalités de transport pour vivre pleinement sa mobilité. Le scooter électrique Seat Mo fraîchement commercialisé, ainsi que les trottinettes, constituent une activité additionnelle à fort potentiel. Le plan de formation est lancé, l’adaptation au niveau des standards est très légère, les produits ne prennent pas trop de place et ne sont pas très complexes. Soit trois couleurs et quelques accessoires pour le scooter. Il n’y a ainsi pas de gros freins à distribuer ces nouveaux engins, les commerciaux et les mécaniciens seront capables de les vendre et de les réparer. Nous ne passerons pas par la Fnac.



Du côté produit, comment allez-vous tenir la dynamique ?



La gamme Seat n’a jamais été aussi complète et aussi fraîche que maintenant. Au cours des douze derniers mois, nous avons renouvelé quasi entièrement nos modèles sachant que l’Ibiza et l’Arona restylés seront commercialisés en septembre. Des produits très attractifs avec la Leon, sur laquelle nous avons investi un milliard d’euros. Rappelons que nous avons lancé trois SUV (Arona, Ateca, Tarraco) en trois ans. Tous les véhicules contribuent au succès du groupe et cette variété nous permet d’atteindre un taux de couverture de marché de 93 % en France si on parle en termes de segment.



Et l’électrification chez Seat, qu’en est-il ?



Le groupe Seat a annoncé travailler sur un projet très ambitieux. Un programme qui a pour but d’électrifier l’Espagne industriellement, avec l’appui de fonds nationaux pour investir dans la production de voitures électriques et de batteries. À échéance 2025, l’ambition est de produire jusqu’à 500 000 voitures électriques pour les marques du groupe Volkswagen dans le pays. On parle d’une petite citadine, mais nous ne savons pas encore si elle sera badgée Seat ou Cupra.



Les 2 marques seront-elles aussi très différentes sur ce plan ?



Oui, nous allons miser sur l’électrique avec Cupra via le lancement de la première voiture compacte et sportive 100 % électrique, nommée Born, en 2021, et le SUV Tavascan en 2024. Et nous allons continuer de travailler le cycle de vie de nos produits en PHEV avec Seat. La différence se joue sur le 100 % électrique d’un côté et l’hybridation de l’autre car nous voulons tendre vers une complémentarité, notamment pour être à l’équilibre en termes d’émissions de CO2. Nous avons deux marques pour répondre aux exigences, et nous le ferons.

La digitalisation tient-elle aussi une place importante chez Seat ?



Elle est au cœur de notre stratégie, mais encore une fois orientée vers la clientèle. Nous avons, par exemple, mis en place nos plateformes de ventes privées très personnalisées dont les offres sont très précises et transparentes pour être livrables en 72 h, à raison de trois fois par an depuis 2018. Cet outil monte en puissance avec une base de données clients très performante dans la création de leads. C’est très concret, nous promouvons des ventes digitales avec un parcours client des plus parfaits.





Le groupe Seat en chiffres au 1er semestre 2021

3 marques

3 marques 17 000 VN Seat (+ 47 %)

2 000 VN Cupra

1,8 % de part de marché

161 points de vente en France

Mix PHEV Tarraco à fin juin : 40 %

Mix PHEV Leon à fin juin : 25 %

Réfléchissez-vous à la vente 100 % en ligne ?La relation avec notre réseau est la clé de notre réussite. Sans le vendeur , nous ne sommes rien. Cependant, le monde évolue. Nous pouvons faire techniquement de la vente en ligne de A à Z chez Seat un jour, certes, mais la prise en main d’un véhicule se fera toujours physiquement. J’y crois encore.D’autres projets ?Nous testonsdéjà disponible en version bêta et en cours de test dans des conditions réelles. Il s’agit d’une appli de mobilité proposant aux utilisateurs de planifier leur trajet en prenant en compte tous les types de transports, de la voiture aux métros, bus et trains, en passant par la trottinette électrique, jusqu’au référencement des parkings, etc. En mixant toutes les propositions renseignées en amont, elle sait proposer le parcours idéal, le plus rapide, le moins cher ou le moins polluant selon les besoins. C’est inédit pour un constructeur, mais en phase avec nos projets de mobilité. Encore une fois, la créativité n’a pas de limite.