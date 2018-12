Robert Bryant (50 ans) occupait le poste de vice-président exécutif et directeur financier d’Axalta depuis 2013. Avant de rejoindre Axalta, il a été directeur financier et vice-président principal de Roll Global LLC. Avant de rejoindre Roll Global en 2007, il était vice-président exécutif de la stratégie, du développement des nouvelles entreprises, et des technologies de l'information chez Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. M. Bryant a obtenu sa licence en économie avec mention et titre honorifique de la fraternité Phi Beta Kappa de l’Université de Floride et a obtenu un Master (MBA) de la Harvard Business School.

Sean Lannon (40 ans)

Axalta Coating Systems a annoncé que son conseil d'administration avait nomméau poste de président-directeur général à titre permanent, avec effet immédiat. Il occupait le poste de président-directeur général par intérim depuis octobre 2018. M. Bryant a également été nommé au conseil d'administration d'Axalta.Charlie Shaver, président du conseil d’administration d’Axalta, a déclaré : « Au cours des deux derniers mois, Robert a parfaitement assumé le rôle de PDG par intérim et a dirigé la société dans des conditions de marché difficiles. Après avoir travaillé en étroite collaboration avec lui au cours des six dernières années, je suis extrêmement confiant en sa capacité de diriger efficacement Axalta en tant que PDG permanent. Le conseil d'administration et moi-même avons hâte de voir Axalta consolider son succès et continuer à prospérer sous le leadership de Robert. »La société a également annoncé queavait été nommé directeur financier à titre permanent, avec effet immédiat. Il était vice-président et directeur financier par intérim depuis octobre 2018.« Le sens des affaires et des finances de Sean, ses années d'expérience dans la finance à des postes de plus en plus élevés chez Axalta, et ses vastes connaissances en matière de rapports financiers font de lui un atout majeur pour me succéder à la direction financière d'Axalta. Je suis très heureux de continuer à travailler avec Sean pour développer Axalta et créer de la valeur pour ses actionnaires sur le long terme », ajoute M. Bryant pour conclure.Auparavant,occupait le poste de vice-président, finance d’entreprise et contrôle mondial des finances, d’Axalta depuis 2016, et était vice-président et contrôleur financier mondial depuis 2013 avant cette promotion. Avant cela, il a été vice-président, contrôleur financier mondial de Trinseo. Avant de rejoindre Trinseo en 2011, il était cadre supérieur dans le service de l’information financière chez Endo Pharmaceuticals. M. Lannon a commencé sa carrière chez PricewaterhouseCoopers, où il a passé plus de neuf ans au sein du cabinet d’audit de l'organisation. M. Lannon a obtenu une licence en comptabilité de l'Université de Philadelphie. Il est expert-comptable agréé.