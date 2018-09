Âgé de 48 ans, Robert Ostermann est le nouveau président du pôle des métiers de la mobilité partagée du CNPA, anciennement les loueurs de courte durée. Issu de l’Ecole supérieure de gestion de Paris, il a successivement été directeur des opérations du groupe Pierre et Vacances, puis directeur général adjoint chez Compass groupe PLC, du groupe Adecco et enfin des Boulangeries Paul. Depuis juillet 2017, il occupe la fonction de directeur général France d’Europcar.Robert Ostermann remplace Didier Fénix à la tête du pôle mobilité du CNPA. Ce dernier, qui est directeur général d'Europcar France et Belgique, occupait ce poste depuis 2016.