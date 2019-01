La troisième étape du Dakar, entre San Juan de Marcona et Arequipa, était sélective avec 467 km de liaison et 331 km de spéciale.Après un sacré combat, les deux hommes sont « passés à côté du hold-up », dixit: « Dès la première partie de dunes, c’était très costaud. Nous sommes montés sur une dune immense, qui surplombait tout : on avait l’impression d’être sur le toit du monde ! Après, dans une section plus cassante, nous sommes tombés dans un canyon qui faisait juste la largeur de la voiture pendant environ 6 km. On a dû s’arrêter parce qu’une Ford était bloquée à travers le canyon et bloquait des motards ! Nous sommes descendus, on a porté les motos et on a tiré la Ford. En repartant, dans la poussière, je n’ai pas vu une pierre et on a explosé le carter. Nous sommes repartis au ralenti et heureusement, on a repris notre rythme et ça a tenu jusqu’au bout. C’est dommage : nous aurions pu faire le ‘casse du siècle’ mais on a perdu du temps dans ces mésaventures. Mais il ne faut pas oublier qu’à cause de cette pierre, on n’aurait pu ne jamais repartir. On a eu du bonheur dans notre malheur ! C’était une journée aux nombreux rebondissements et on s’en est bien sorti. Il restera aussi de cette journée des images magnifiques, comme lorsque nous avons longé la plage à fond pendant 14 km ».L’équipageréalise toutefois une bonne opération grâce à cette 15ème place sur cette étape : la Toyota Gazoo Racing n°319 se hisse à la seizième place du classement général du Dakar, à 1 heure et 18 minutes du leader.