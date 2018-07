Risque de dissimulation de preuves



Le PDG du groupe est aussi sur la sellette

Coup de théâtre au sein du groupe Volkswagen. Le conseil de surveillance a décidé de suspendre le patron d'Audi, incarcéré dans l'enquête sur le scandale des moteurs diesel truquésSelon l'agence allemande DPA, il sera remplacé par le Néerlandais Bram Schot.Le conseil de surveillance d'Audi, présidé par le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, lui-même visé par des investigations, doit encore entériner la décision de sa maison mère d'ici la fin de la journée de ce 18 juin 2018.Le parquet de Munich, qui avait mis en cause fin mai pour "fraude" le patron d'Audi Rupert Stadler ainsi qu'un autre membre du directoire, l'avait incarcéré parce qu'il estimait qu'il existe un risque de dissimulation de preuves.L'agence fédérale de l'automobile KBA avait ordonné début juin le rappel de quelque 60.000 Audi A6 et A7 après la découverte d'un "logiciel illicite" capable de fausser les niveaux d'émissions de gaz polluants. Elle suspectait Audi de continuer de tricher avec ses systèmes antipollution sur ses derniers modèles.Des perquisitions avaient eu lieu fin mai aux domiciles des deux suspects après des perquisitions en février, mars et avril de domiciles et lieux de travail de responsables d'Audi en Allemagne, dont le siège du constructeur à Ingoldstadt.Plusieurs parquets allemands ont ouvert des enquêtes pour fraude, manipulation de cours de Bourse ou publicité mensongère contre des salariés de Volkswagen et ses marques Audi et Porsche, mais aussi de Daimler et de l'équipementier Bosch.L'ancien PDG de VW, Martin Winterkorn, et son successeur Martin Müller, mais aussi l'actuel chef du conseil de surveillance du groupe, Hans Dieter Pötsch, et l'actuel président de VW Herbert Diess, sont visés par des investigations.