Détenteur d’un BTS en force de vente, commerce et management,entame sa carrière en tant que commercial chez ISS A/S, avant de diriger une agence Manpower Group durant près de 5 ans.Après un passage dans le groupe Elior au poste de responsable de secteur, il intègre Fraikin en 2007 en tant que directeur d’agence. Il devient chef des ventes régional fidélisation et développement clients en 2012, puis directeur opérationnel de zone en 2015., président du Groupe Fraikin, loue « un homme doté d’une parfaite connaissance du terrain et capable de fédérer les équipes autour de projets d’envergure ». Et d’ajouter : « Sabry Chihi va participer à consolider le leadership et la forte présence de Fraikin sur le territoire français, et continuer à développer sa présence en Europe ».