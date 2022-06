La relation historique qui unissait le groupe Sabrié à la marque Peugeot en Île-de-France s’est arrêtée il y a dix ans. Brutalement. Au plus fort de son développement, l’entreprise familiale est stoppée net dans son élan par le constructeur français, qui souhaite reprendre la main sur la distribution de la marque dans le Grand Paris. En 2012, le groupe Sabrié revend donc ses huit concessions Peugeot situées dans l’est et le sud parisien à PSA. Fin de l’histoire. En 1948, quand Charles Sabrié est nommé agent Peugeot à Fontenay-sous-Bois, le garage commercialise 3 voitures neuves par an. En 2011, le groupe dirigé par Denis Sabrié (fils de Charles) et Antoine (fils de Denis) représente un volume de 3 300 VN, un chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros et comprend environ 320 collaborateurs.

Vie et mort avec Peugeot

Deux autres opérateurs franciliens, Bernier et Neubauer, doivent également céder au constructeur certains de leurs sites Peugeot. Ces deux derniers sont plus gros et surtout multimarques, tandis que Sabrié vit à 100 % avec Peugeot. « Nous avons toujours eu des opportunités de développement avec la marque Peugeot, par conséquent la question du multimarquisme ne s’est jamais vraiment posée », explique Antoine Sabrié. Pour le jeune dirigeant, le coup d’arrêt est forcément difficile à digérer. Diplômé de l’École supérieure de commerce de Paris, le fils de Denis Sabrié s’est formé aux métiers de l’automobile au sein du groupe PGA, à Poitiers, puis au côté de Bernard Nomblot, à Villefranche-sur-Saône. « J’y suis allé pendant neuf mois pour apprendre l’ensemble des métiers : vendeur, réceptionnaire, magasinier… Mais j’ai dû écourter cette ‘‘tournée de formation’’ au décès de ma maman, en 2003, qui travaillait dans notre groupe ».

Coup du sort stratégique

Un peu plus vite que prévu, à 24 ans, Antoine Sabrié intègre donc l’entreprise familiale au poste de directeur général. « Je rejoins un groupe structuré autour de six concessions. Je continue de me former, sur les ressources humaines, le juridique des sociétés… J’échange beaucoup et facilement avec mon père, qui me laisse une grande liberté sur la gestion des dossiers, quitte à me planter », raconte le dirigeant. Fort de ses formations passées, le jeune homme gagne la confiance des collaborateurs comme du constructeur. En 2007, il est à la manœuvre pour le rachat des affaires Picot Paulmier de Sucy-en-Brie et de Montgeron, en association avec Jacques Picot la première année. « Il s’agit de ma première vraie expérience de rachat de concession. Je suis conseillé par mon père mais aussi d’autres distributeurs Peugeot, comme Erik Chopard, et m’investis pleinement dans cette nouvelle plaque. Nous changeons de dimension et créons un magasin central de pièces, une cellule entreprise, marketing et structurons en compétence l’entreprise ». Bien que performant et rentable, le groupe doit se résoudre à céder l’ensemble de ses affaires à PSA. « Le constructeur nous dit : “on vous aime bien, mais vous ne faites plus partie du dispositif du Grand Paris”. Nous ne sommes ni résiliés, ni mis à la porte, nous sommes rachetés, un coup du sort stratégique. Soit on résiste, soit on vend, et nous avons choisi de valoriser nos affaires ».

Des portes grandes ouvertes

Le duo gagnant

Le groupe Panel en chiffres (en 2021)

80 M€ de CA

80 M€ de CA Volume autos : 715 BMW, 363 Mini (commandes) et 876 VOP

Volume motos : 128 unités

105 collaborateurs

L’opération financière est intéressante mais Antoine Sabrié se retrouve à 33 ans sans projet professionnel. « Moralement, je prends un coup sur la tête. Je n’avais pas appréhendé à quel point il était difficile de se relancer dans le monde de l’entreprise. On se retrouve très vite esseulé. Je continue de regarder dans l’automobile et dresse le constat que je ne peux pas me relancer avec une marque généraliste, faute de capitaux pour reprendre une plaque. Je ne ferme pas la porte à d’autres secteurs, comme la distribution alimentaire, ni à un projet en dehors de l’Île-de-France. J’engage des discussions pour reprendre une concession dans le milieu agricole mais je ne me sens pas légitime et le profil des clients est trop différent de l’auto ». Antoine Sabrié concentre alors ses échanges avec les marques premium automobiles, considérant qu’elles seront moins affectées par les conséquences de la digitalisation. « C’est avec les équipes du développement réseau de BMW que la prise de contact est la plus aboutie. C’est aussi à l’époque l’un des réseaux où il y a le plus d’opportunités », confie le dirigeant francilien, qui se voit alors proposer. Trois immobiliers à reconstruire avec un petit chiffre d’affaires… le projet est trop lourd pour l’entrepreneur.Faute de repreneur, BMW coupe la plaque en deux et propose Sens et Auxerre à Jacques Panel, distributeur BMW à Melun et à Fontainebleau (Seine-et-Marne). « Jacques, qui est à trois ans de la retraite, ne se voit pas concrétiser ce rachat tout seul. Nous décidons alors de nous associer sur une échéance de trois ans. Ce montage me convient bien et plaît aussi beaucoup à la marque ». L’opération est finalisée fin 2013. « Je rentre actionnaire minoritaire dans les affaires de Jacques à Melun et à Fontainebleau. L’association fonctionne bien et chacun trouve son rôle très rapidement. J’ai notamment un énorme défi commercial à relever sur les concessions de Sens et Auxerre ». En 2016, les deux nouvelles concessions sortent de terre et l’entité installe la marque Mini à Auxerre. Jacques Panel et sa femme Michèle cèdent leur part et Antoine Sabrié se retrouve aux commandes. Comme son père et son grand-père précédemment, il est épaulé de sa femme Catherine, qui occupe la fonction de directrice générale. Le dirigeant a conservé le nom commercial Panel, « reconnu et très bien connoté », qui représente BMW et Mini dans quatre villes ainsi que la marque BMW Motorrad à Auxerre. L’entité pèse, soit autant que le groupe Sabrié avec Peugeot lors de la cession en 2012. Un montant qui pourrait être amené à grimper à moyen terme.*****