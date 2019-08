« Une évidence ». C’est avec ces mots que Sodebo et Saga Mercedes-Benz résument le partenariat qu’ils viennent de conclure. Les deux entités, en liens étroits et privilégiés depuis plus de vingt ans, confirment donc leurs ambitions communes. Cette alliance est le fruit d’une logique mise en relation d’intérêts partagés par Saga Mercedes-Benz (groupe Ronan Chabot Management) et Sodebo.« A l’origine de ce projet, il y a un déclic lors d’un déjeuner avec, co-présidente de Sodebo. Après 20 ans d’un partenariat fidèle technique (véhicules), pourquoi n’irions-nous pas plus loin que ce que nous faisons déjà ? On se connait bien, nos entreprises ont grandi ensemble, Sodebo a accompagné le développement de l’entreprise et notre histoire s’est construite autour de valeurs partagées et d’équipes pleinement compatibles », s’enthousiasme, président directeur général de RCM, qui comprend notamment Saga Mercedes-Benz.Cette initiative, également saluée par Sodebo, témoigne aussi de la bonne santé financière du groupe RCM. Rappelons que RCM distribue Mercedes-Benz (voitures, camions et utilitaires) sur 26 concessions Saga réparties sur l’Ouest et le Nord de la France ainsi que la Belgique. Saga Mercedes-Benz a distribué, en 2018, 7 500 véhicules neufs et 8 100 occasions.Le groupe RCM, dont le siège social est situé en Vendée, a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires de 952 000 000 euros (via les marques Mercedes, VP et VI, Toyota, Lexus et Porsche), et emploie 1 680 collaborateurs pour un volume de 43 000 véhicules. Avec ses récentes acquisitions, le groupe RCM est sûr de dépasser le cap symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires cette année.