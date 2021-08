C’est à la suite d’une tragique nouvelle que Valeo a clos le chapitre 2020. Non seulement il s’agit d’une année hors du commun pour tout un chacun du fait de l’épidémie de Covid-19, mais elle signe également la disparition, le 18 décembre, de l’un de ses plus éminents représentants : Noël Goutard, président-directeur général de l’entreprise de 1987 à 2000. « Il restera dans l’histoire comme le père fondateur du Valeo moderne, témoigne Jacques Aschenbroich, P-DG du groupe. Nous continuons à bénéficier aujourd’hui encore du formidable héritage qu’il nous a laissé. Capitaine d’industrie visionnaire, il aura profondément transformé et modernisé Valeo, contribuant activement à sa croissance et à son développement international. Grand meneur d’hommes, ce dirigeant brillant a mis Valeo en ordre de marche pour en faire l’un des plus grands équipementiers mondiaux. »

Valeo se prépare à une nouvelle vague d'innovations et de réflexions

Parce que justement, comme son origine latine l’annonce, Valeo va bien…L’équipementier automobile français a su résister au chaos sanitaire malgré une chute de 28 % de son CA au premier semestre 2020. « Nous avons su gérer cette crise et demeurons confiants pour 2021. Mais prudents aussi, puisque le marché automobile a montré et montre encore des signes de reprise », prévient Guillaume Duvauchelle, vice-président innovation et développement scientifique de Valeo depuis 2012. Qui ajoute : « Nous avons par exemple accéléré nos ventes sur nos produits de purification d’air ou de filtration puisque l’intérêt des clients a augmenté de 5 à 25 % en quelques semaines. Tous les constructeurs nous sollicitent à ce sujet. Il y a donc un côté positif, mais la crise pose tout de même de nouvelles questions quant aux attentes des automobilistes, dans leur nouvelle façon de consommer ou de se déplacer. »



Mais Valeo se prépare depuis quelques années à une nouvelle vague d’innovations et de réflexions. Ainsi, en 2019 et 2020, l’entreprise se posait déjà la question de l’importance du santé-bien-être en voiture. « Quand nous aurons des voitures silencieuses, économes en énergie et autonomes, que fera-t-on à l’intérieur ? S’ennuyer ou se dire que tout est possible de faire ? s’interrogeait notre interlocuteur. Valeo en est là aujourd’hui. Nous sommes un grand de la clim, donc du traitement de l’air. Alors allons dans ce sens et concevons des fonctions beaucoup plus proches de l’homme, du santé-bien-être, après avoir digéré l’essor du connecté, de l’électrique et de l’autonome. Nous sommes capables d’offrir, parfois avec l’aide de start-up, différentes technologies : tester le rythme cardiaque du conducteur, proposer des éclairages d’ambiance ou des exercices d’orthoptie. Mais est-ce acceptable actuellement ? Des mises en scènes sur le terrain auprès de nos clients sont en cours… Quoi qu’il arrive, nous anticipons la demande du marché, et ce, depuis les premiers jours. »

Les fondamentaux de Valeo n'ont pas changé

Si 2019-2020 amorce le début d’une quatrième période phare pour le groupe, elle ne marque pas pour autant un renouveau. Au contraire, cette avance sur le marché et les tendances associées, cette recherche perpétuelle de ce que sera demain est bien là tout l’ADN de Valeo depuis sa création.



Selon le dirigeant, « les fondamentaux de Valeo n’ont finalement pas beaucoup changé dans le temps, même si évidemment l’entreprise s’est beaucoup modernisée. Nous restons bien sur les mêmes bases que sont, outre la décentralisation et le devoir d’exigence, notre capacité à se projeter à dix ans sur tous les plans : produits, technique, industriel, humain, et à toujours se remettre en question. Valeo ne reste jamais sur ses acquis, c’est sa plus grande force et ce qui nous a permis de passer de fournisseur de produits traditionnels à fournisseur de produits super high-tech. Nos feuilles de route nous ont amenés à notre niveau : un acteur reconnu du marché. Valeo est une société qui a trouvé sa place en s’inscrivant sur du long terme et en créant des innovations à utilité sociale ».

Valeo, « je vais bien »

Retour en arrière. Les origines de Valeo remontent à l’année 1923, avec la création de la Société anonyme française du Ferodo (Saff) par l’entrepreneur et inventeur breton Eugène Buisson. Ce dernier ouvre un atelier-usine à Saint-Ouen, en région parisienne, pour y produire les premiers matériaux de friction français, sous forme de garnitures de frein. Ce site a doublé de volume en 1928 et accueillera quelques années plus tard une activité dédiée aux garnitures d’embrayage jusqu’à en maîtriser la chaîne de fabrication et de technologie (brevets) dès 1938. D’action en action, de diversification en acquisitions, la Saff grandit.



Elle s’industrialise et s’internationalise jusque dans les années 1990, ayant adopté au passage le nom de Valeo en 1980, qui signifie « je vais bien », afin de fédérer ses diverses marques sous un même chapeau. La formation du groupe tel qu’il est aujourd’hui ne s’est donc pas faite en un jour, mais « résulte d’une initiative originale à partir de laquelle se sont agrégées de nombreuses entreprises, au gré des acquisitions et d’accords de coopération », comme il est écrit dans le livre sur les 90 ans de l’entreprise (2013).

S’enclenche alors sous l’impulsion de Noël Goutard une nouvelle culture d’entreprise, de 1990 à 2009. Une stratégie en « cinq axes » se met en place autour d’un effort soutenu de l’innovation et l’ouverture en France de plusieurs centres de recherche (électronique, éclairage-signalisation et embrayage). C’est également à cette époque que l’entreprise se développe en Asie (Chine, Inde, Japon) et en Europe de l’Est (République tchèque, Pologne, Hongrie, Roumanie, Russie). Au début de cette nouvelle ère, en 1991, Valeo est à la tête de 65 usines installées dans une quinzaine de pays, et le chiffre d’affaires s’élève à 4,5 milliards d’euros en 1995. Les activités dédiées à l’aide à la conduite, à l’efficacité de la propulsion et à l’amélioration du confort entrent également en scène en 2001.

Le Stop and Start de Valeo

Parmi les plus grandes innovations de Valeo figure peut-être en tête l’alterno-démarreur réversible, qui permet la fonction Stop & Start (le moteur se coupe lorsque le véhicule s’arrête au feu rouge, par exemple, et redémarre par simple pression sur l’accélérateur). Après mûres réflexions et moult tests, la Citroën C3 a été le premier véhicule en France à être équipé de cette innovation en 2004, ouvrant la voie simultanément à la C4 et à la Smart Fortwo. Guillaume Duvauchelle se souvient : « Nous avons créé ce premier alterno-démarreur mondial, qui était capable d’économiser de l’énergie. L’idée n’a pas été acceptée tout de suite par le marché car seulement 35 000 unités ont été vendues la première année. Mais nous nous sommes accrochés. Et aujourd’hui 80 % des véhicules neufs écoulés dans le monde sont équipés d’un alterno-démarreur, certes de différentes générations et de différentes puissances. »



Le Park Assist représente lui aussi une avancée à cette époque charnière puisque l’apparition de ce système d’assistance au stationnement (capteurs à ultrasons qui informent le conducteur de la distance entre son véhicule et un obstacle) a mené Valeo tout droit vers la voiture du futur. De 1991, où il a équipé la BMW Série 7 à sa première évolution notable dans le Volkswagen Touran en 2007, le système de deuxième génération a conquis les parcs. En 2010, on le retrouve dans plus de 70 modèles. Le Park4U a ensuite évolué pour permettre de se garer avec son smartphone.

Sortir du simple "bip-bip"

« Il y a vingt ans, Valeo était très important dans les capteurs à ultrasons, rappelle Guillaume Duvauchelle. Mais de ces produits simples on s’est dit que de belles copies chinoises bon marché allaient émerger. Soit on abandonnait, soit on avançait. De ce fait, nous avons dupliqué le système pour chaque spécificité, par pays, pour le sans-chauffeur, etc. Nous sommes parvenus aujourd’hui à nous positionner encore plus fort sur ces capteurs, avec chaque fois une projection à dix ans. Il fallait sortir du simple “ bip-bip ” pour aller chercher de la manœuvre et de la technologie. Il faut bouger et ne pas rester campé sur ses acquis. Cela n’a pas changé aujourd’hui, nous nous remettons toujours en question ». L’appétit vient en mangeant dit l’adage, et c’est comme cela que le petit équipementier automobile français est devenu un monstre de l’innovation.

Depuis 2010, un coup d’accélérateur a une fois de plus été donné à ce credo. Une nouvelle stratégie basée sur la réduction des émissions de CO2 et la conduite autonome se forme et s’accompagne d’une réorganisation structurelle visant à renforcer la rentabilité et l’efficacité du groupe Valeo. Environ 10 % de son chiffre d’affaires première monte est ainsi consacré à la R&D. Grâce à ces efforts, le groupe se place en partenaire privilégié des constructeurs mondiaux et parmi les entreprises les plus innovantes du monde dans différents palmarès dédiés. En plus d’être un acteur de l’innovation, Valeo s’engage à faire de la mobilité et du développement durable ses fers de lance.



« La mobilité du futur sera totalement différente : dimensionnée au besoin précis de l’usager, partagée dans certains cas et moins émettrice de CO2 », prévient Guillaume Duvauchelle. Et d’ajouter : « Nous entrons dans les nouvelles mobilités par le biais de technologies que l’on connaît bien et que l’on maîtrise comme des petits alterno-démarreurs conçus pour motoriser les vélos. »

Valeo tient son vélo électrique

En effet, au-delà des participations, des investissements ou des accords de partenariat menés avec des sociétés comme Navya, une start-up spécialisée dans les navettes autonomes, Valeo a présenté fin 2020 une innovation développées en collaboration avec la jeune pousse Effigear : le Smart e-Bike System. Ce système d’assistance électrique pour vélo intègre dans le pédalier un moteur de 48 volts et une boîte de vitesses adaptive. Une première ! Jacques Aschenbroich, le président-directeur général du groupe, estime que le développement durable est aussi inscrit dans l’ADN de Valeo. Et cela va de pair avec l’innovation.



Il explique : « Aujourd’hui la mobilité vit une triple révolution : l’électrique, le connecté et l’autonome. En apportant une gamme de solutions pour une mobilité électrique et plus sûre, répondant aux accélérations de cette triple révolution, Valeo trouve dans ce changement de paradigme sa part de création de valeur durable. Le choix stratégique de contribuer à la transition vers une mobilité durable est totalement validé par nos clients. » Notons que Valeo s’est aussi classé en 2019 comme première entreprise automobile dans le palmarès des 100 plus grandes mondiales cotées en matière de développement durable. En 2019, plus de 57 % de son chiffre d’affaires première monte était issu de produits contribuant directement ou indirectement à la réduction des émissions de CO2 et 36 %, de produits contribuant à une mobilité plus sûre.

Valeo dans le monde