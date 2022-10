La puissante industrie allemande avait déjà été secouée par le scandale des moteurs truqués survenu en 2015, et la voici de nouveau en peine à l'approche de l'édition du salon IAA, qui aura lieu du jeudi 12 au dimanche 22 septembre 2019, à Francfort en Allemagne.

"Elle est décidément malmenée. Elle a subi le Dieselgate puis le départ manqué dans l'électrique et maintenant elle risque de perdre sa figure de proue, le salon de Francfort", organisé un an sur deux en alternance avec Paris, a estimé Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Center automotive research (CAR).

Une liste impressionnante

La liste des absents est impressionnante.Trois des quatre plus grands groupes mondiaux ont renoncé à un stand pour la totalité de leurs marques, soit l'ensemble franco-japonais Renault-Nissan-Mitsubishi, le japonais Toyota et l'américain General Motors (GM).

A ces grands noms, s'ajoutent également des constructeurs importants comme l'italo-américain Fiat-Chrysler (y compris Alfa Romeo et Jeep), ainsi que le deuxième constructeur européen PSA, qui ne sera au final représenté que par son label allemand Opel, tandis que ses marques françaises Peugeot, Citroën et DS ne seront pas exposées.



"Ce n'est plus une exposition internationale, mais un salon national", a résumé l'expert.

Les marques de luxe jouent aussi les fortes têtes en abandonnant ce salon historique : Aston Martin, Ferrari, Maserati, Bentley et Rolls-Royce, bien qu'elles fassent partie respectivement des groupes Volkswagen et BMW. La liste s'allonge avec le géant américain Tesla, le mastodonte suédois Volvo, les japonais Suzuki et Mazda, qui ont décidé de ne pas exposer à la Grand-messe allemande.

Ce n'est pas fini. Pour enfoncer le clou, le coréen Kia, qui avait initialement prévu de venir à Francfort, envisage finalement de renoncer. "On va très certainement vers un retrait de ce salon. Il y a tellement de constructeurs absents que l'intérêt est vraiment moindre", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la marque.

"Une catastrophe"

"Regarder simplement le nombre de constructeurs ne suffit pas. On ne mesure pas le succès au nombre de mètres carrés des exposants", a affirmé le porte-parole de la fédération des constructeurs allemands (VDA) Eckehart Rotter. Il souligne que le salon se rénove cette année avec des conférences, des expériences pour les visiteurs comme des essais de véhicules en ville, et un élargissement aux thèmes de la mobilité (y compris hors automobile avec des parcours en vélo électrique pour les enfants).



Pour Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Center automotive research (CAR), il s'agit d'une catastrophe et le nombre d'absents pour Francfort 2019 signifie qu'il y a peu de chance que ce salon retrouve un jour son aura internationale : "Il est trop tard, on a échoué".



Même les exposants allemands réduisent leur surface d'exposition. C'est le cas par exemple de BMW, qui a présenté fin juin 2019 son offensive électrique lors d'un événement privé à Munich (sud de l'Allemagne) avec six premières mondiales et deux concept cars, sans attendre le salon de Francfort. Son directeur financier Nicolas Peter a alors indiqué lors d'une table ronde que le groupe allait "réduire la taille de son stand d'un peu plus d'un cinquième". A noter que BMW a vu sa rentabilité reculer ces derniers mois et est rattrapé, comme ses concurrents, par les soucis d'économies. Le dirigeant a également souligné qu'il préférait "investir dans des événements exclusifs du groupe" qui permettent d'attirer l'attention des médias sur ses seules nouveautés, le temps d'une journée.



Le cas de Francfort n'est pas isolé

Les salons de Paris, de Genève ou de Detroit étaient pendant des décennies des rendez-vous incontournables pour le gotha automobile mondial mais sont aussi en grande difficulté depuis une dizaine d'années, avec de plus en plus de constructeurs qui leur tournent le dos.



Si un tel événement demande de gros sacrifices financiers pour les constructeurs, Internet s'avère aujourd'hui le moyen le plus rentable pour montrer ses dernières nouveautés en diffusion live. Et puis, les entreprises veulent désormais participer aux salons technologiques, comme le très réputé CES de Las Vegas...

Seules exceptions, Shanghai et Pékin, où tous les acteurs se pressent encore pour être visibles sur le marché chinois, de loin le premier mondial après vingt ans d'ascension fulgurante.



"Les groupes automobiles font face à des besoins en investissements jamais connus. Ils doivent faire des choix", a expliqué récemment le président de la Plateforme automobile (PFA) Luc Chatel. Il a rapporté les propos d'un patron d'un constructeur français : "ma règle c'est pas de salon sauf si on peut m'expliquer qu'il faut y être, et ça vaut aussi pour Paris".