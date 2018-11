Des réseaux en croissance et de nouveaux défis

Back2car victime de son succès

Au total, 4 000 personnes ont rallié le parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte le samedi 10 novembre 2018 dans le cadre de la 6e édition du Rendez-vous Groupauto. 1 500 garages étaient ainsi représentés, venus découvrir les produits et services de 150 fournisseurs représentés, dont d'importants équipementiers (notamment Bosch, Valeo, Schaeffler et Delphi). Pour les exposants, le Rendez-Vous Groupauto a dû être une occasion de réaliser de belles affaires. Médéric Renouf, directeur des enseignes Groupauto, remarquait qu'à 17h00, le CA de la précédente édition avait été égalé. Au final,Ce dynamisme n'est peut-être pas étranger à la « digitalisation du parcours client » qu'expose Eric Girot. Pour la première fois, une application mobile permettait de passer commande et le suivi intégral des transactions est possible en temps réel. On surveille aussi l'efficacité des 1 200 promotions du catalogue et la répartition des points cadeaux aux acheteurs. « Cette solution est si innovante qu'elle sera présentée à la French Tech », note Eric Girot.L'autre finalité du Rendez-Vous Groupauto est donc d'afficher la meilleure santé possible, à coup de nouvelles signatures pour les enseignes. Faisons les comptes : 29 nouveaux partenaires Top Garage , qui passe le cap des 900 sites, 15 signatures chez Top Carrosserie qui totalise désormais 210 ateliers, 16 Top Garage Classic qui s'approche de l'objectif des 200 garages dédiés aux voitures de collection en trois an d'existence. Sans oublier 18 Garages Premier (350 au total) et 6 nouveaux Top Truck, qui porte le réseau dédié aux poids-lourds et gros utilitaires à 93 sites.Malgré ces chiffres flatteurs, le ciel des MRA est obscurci par, a expliqué Eric Girot en conclusion de la convention Top Garage. Il précisera quelques minutes plus tard que l'activité des garages adhérents des marques Groupauto, un phénomène qui se concrétise par de nombreux reports.Mais l'optimisme doit prévaloir : 2018 aura été une année exceptionnelle dans l'activité PL et Back2car « cartonne ». La marque de pièces de réemploi de Groupauto serait, selon Eric Girot, victime de son succès : « Nous vendons plus que nous produisons ; nous cherchons à améliorer les processus pour augmenter les volumes. » Afin de garder son avance sur la concurrence et séduire les 40 % de garagistes adhérents qui n'ont pas encore commandé de pièces Back2car, son directeur Luc Fournier et ses équipes ajouteront début 2019 les boîtiers électroniques au catalogue.On retiendra par ailleurs queTop Garage et Garage Premier ne peuvent plus ignorer. Vincent Congnet, directeur des réseaux de réparation VL, l'a expliqué aux deux conventions.Il a également évoqué G-Connect, un boîtier de télématique embarquée qui fait l'objet d'études au niveau de Groupauto International. En France, quelques dizaines de véhicules collaborateurs sont équipés. Mais, « le modèle économique n'est pas mature et les données ne sont pas encore exploitables dans une optique de marketing prédictif », explique Eric Girot en se défendant de tout effet d'annonce. Cette relative discrétion sur l'après-vente prédictif n'aura sans doute plus lieu d'être lors du 7Rendez-Vous Groupauto, dans deux ans.Top d'or (Top Garage)#1 Garage Delcampe (distributeur : TPA Automobile et Industrie)#2 Garage Mathieu Even (distributeur : Auto Omnia Industries Rennes)#3 Garage Guillerm (distributeur : Groupe Le Floch)#1 Carrosserie Gillier / Stéphanie Chevrel (distributeur : SODIP)#2 Carrosserie Boiteau / Mickaël Costard (distributeur : Rechange Auto Services)#3 Garage Paty / Stéphane Paty (distributeur : Ragues)#1 Garage Stéphane Perrin (distributeur : Durand Services)#2 BJF Motors (distributeur : Durand Services)#3 FCA Saint Mitre Auto Service (distributeur : Guiproman B & M)