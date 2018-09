Afin d’assurer « la continuité de la direction de l’entreprise et de poursuivre sa transformation en prestataire de services de mobilité mondial », Volvo Cars a choisi de prolonger le contrat de son président Håkan Samuelsson jusqu’en 2022.Ce dernier a pris les rênes de la marque suédoise en 2012. « Volvo Cars a depuis opéré une refonte complète qui lui a permis de se positionner en concurrent de taille sur le segment premium, offrant une gamme entièrement renouvelée de modèles premium basés sur des plates-formes, des motorisations, des technologies de sécurité et des systèmes multimédia développés en interne », commente la marque.Dans les prochaines années, Håkan Samuelsson aura pour mission de positionner Volvo parmi les leaders en matière d’électrification et d’engager la marque dans la conduite autonome.D’ici à 2025, le constructeur prévoit de générer la moitié de son chiffre d’affaires annuel grâce aux véhicules 100 % électriques, tandis qu’un tiers des modèles vendus devrait être autonome. L’entreprise s’est aussi fixée pour objectif de proposer la moitié de sa gamme sous forme d’abonnement.