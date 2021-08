Malgré le rebond attendu des immatriculations de voitures neuves en mars 2021, le canal des ventes aux clients particuliers fait grise mine. Ce dernier ne représente que 43,1 % du marché hexagonal au premier trimestre 2021 (part tombée à 40,7 % en mars). Avec un volume de 15 571 unités, la Dacia Sandero 3 a creusé l’écart sur ses poursuivants, les Peugeot 208 II et 2008 II. Un écart qui prend encore un peu plus d’ampleur si l’on y ajoute les immatriculations de la précédente génération de la Sandero, toujours pointée dans le top 20.



La Tesla Model 3 se hisse dans le top 10 du segment

Comme en février, la Toyota Yaris se positionne au pied du podium et devance deux modèles Renault : Captur 2 et Clio 5. La marque au losange est dans le dur en ce début d’année 2021. « La conjoncture ne nous aide pas, le plan Renaulution a modifié notre business model avec comme objectif de rechercher de la valeur et pas des volumes » avance ainsi Ivan Segal, directeur du commerce de Renault France. On notera la présence à la dixième place de la Tesla Model 3, créditée d’un bond de 178,6 % à fin mars 2021. Il s’agit dePlus de 70 % des immatriculations du modèle se concrétisent auprès des clients particuliers. La berline américaine devance ainsi sur ce marché des modèles à volume comme le Citroën C3 Aircross ou le Peugeot 3008, ce dernier se vendant davantage auprès des entreprises et des loueurs de longue durée.

Enfin, on peut relever dans le top 20 la présence de la Suzuki Swift, le best-seller de la marque nippone en France en 2021, dont plus de 70 % des modèles s’écoulent sur le canal des particuliers.