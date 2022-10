Renault : 537 049

Renault : 537 049 Dacia : 208 020

Samsung : 17 914

Alpine : 1 365

Eveasy : 3 019

Mobilize : 28

Zéro pointé en Russie

Le groupe Renault a commercialisé un total de 767 395 véhicules neufs dans le monde au cumul des cinq premiers mois de 2022, soit une chute de 31,8 % et une perte de 357 106 unités par rapport à l’an passé. Sur la période, le marché automobile mondial accuse une baisse de 10,7 %, à 30,43 millions d’autos.soit une perte de 0,8 point en un an. Dans le détail, Renault a commercialisé 647 199 voitures particulières neuves et 120 196 véhicules utilitaires.Sur le seul mois de mai 2022, le constructeur a écoulé 156 502 autos dans le monde (– 30,9 %).À LIRE. Renault cède sa filiale russe et sa participation dans AvtoVaz

Renault Group a commercialisé 488 635 véhicules en Europe (– 15,8 %), soit une part de 64 % de ses volumes, et 278 760 à l’international (– 48,7 %). Le groupe français, qui a acté en mai la cession de sa filiale russe et sa participation dans AvtoVaz, a donc mis les compteurs « à zéro » concernant son activité dans le pays, ce qui a logiquement creusé la chute de ses volumes et de sa part de marché. De la même manière, plus aucune unité n'apparaît dans ses statistiques commerciales mensuelles pour la marque Lada d'AvtoVaz. À fin avril 2022, Renault avait vendu 85 841 véhicules neufs en Russie. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, il s’agissait de son deuxième plus important marché mondial, avec un total de 482 264 unités commercialisées.



Le constructeur français souffre toujours en Chine (– 74 %), où il n’a commercialisé que 3 019 véhicules neufs de janvier à mai 2022. Parmi ses principaux marchés mondiaux, le constructeur enregistre une solide croissance en Turquie (+ 12,5 %). Mais c'est au Maroc (38,6 % de part de marché) et en Roumanie (31,1 %) que Renault Group enregistre ses meilleures performances.

France : 173 824 (– 21,6 %) Allemagne : 58 115 (– 15,1 %) Italie : 57 628 (– 12,3 %) Turquie : 51 422 (+ 12,5 %) Brésil : 42 078 (– 25,4 %) Inde : 35 809 (– 16,5 %) Espagne : 33 217 (– 30,3 %) Royaume-Uni : 26 629 (– 0,9 %) Maroc : 25 882 (– 12,5 %) Belgique + Luxembourg : 20 675 (– 15,2 %)

