Seat, dont les ventes ne se sont jamais aussi bien portées en France (+20,6% à fin octobre) comme en Europe (+10,5%), incarne les projets du groupe Volkswagen en matière de nouvelles mobilités. La marque espagnole, qui revendique une image de plus en plus marquée « jeune et urbaine » et qui se pose en challenger sur la plupart des marchés européens, a désormais les clefs pour explorer de nouveaux territoires. L’événement Seat Smart City dédié à la mobilité urbaine, qui s’est tenu le 4 décembre 2019, à Pantin (Seine-Saint-Denis), se voulait ainsi une vitrine de ses nouveaux projets. Le constructeur y a notamment présenté les contours de sa nouvelle entité Seat Urban Mobility, qui regroupe l’ensemble des produits, des services et des solutions axés sur les mobilités urbaines.

Seat s’empare de la micro-mobilité

Encore peu exploitée par les constructeurs automobiles, la micro-mobilité, qui représente aujourd’hui environ 60 % des déplacements courts de moins de 10 km, constitue l’un des premiers volets de cette offensive. « Seat est le centre de compétences en micro-mobilité du groupe Volkswagen, ce qui implique de développer des produits à destination de toutes les marques du groupe, pas seulement de Seat », a expliqué Luca de Meo, président de la marque, à l’occasion du Smart City Expo de Barcelone, qui s’est déroulé fin novembre.

Scooter électrique et nouvelle trottinette

Ainsi, la marque commercialisera l’an prochain la version finale de son e-Scooter, développé en partenariat avec l’entreprise barcelonaise Silence, pour les particuliers et les flottes dédiées au service de partage. Equipé d’un moteur de 7 kW (équivalent de 125 cm3), il atteint une vitesse de pointe de 100 km/h et affiche une autonomie de 115 km en une seule charge (selon les résultats du protocole de tests WMTC). Seat Urban Mobility assurera également le développement de la marque sur le marché foisonnant de la trottinette électrique. La deuxième génération de la trottinette EXS, lancée en 2018, viendra compléter le portefeuille. Cette nouvelle version bénéficie d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 65 km, de deux systèmes de freinage indépendants et d’une batterie d’une capacité maximale de 551 Wh.

Le voyage en électrique démarre avec la Mii

Les projets en matière d’autopartage sont représentés par le concept Seat Minimo, un véhicule électrique taillé pour les déplacements dans les zones urbaines (2,50 m de long et 1,20 m de large). Le constructeur s’appuiera sur la plateforme digitale Respiro, qui dispense actuellement ses services à Madrid et à L’Hospitalet de Llobregat, dans la banlieue de Barcelone. Respiro dispose d’une flotte de véhicules fonctionnant au gaz naturel, bientôt complétée par la nouvelle Mii Electric. Celle-ci sera la première voiture 100 % électrique de Seat. Elle affiche une autonomie allant jusqu’à 260 km et sera en vente à partir de 21 920 € (avant déduction du bonus gouvernemental). « L’électrification se développe à un rythme très rapide. Le marché mondial des véhicules électriques a augmenté de 75 % au cours des huit premiers mois de 2019 et la marque est prête à répondre à cette demande croissante. La Mii Electric est le point de départ de ce voyage », a déclaré Luca de Meo. Un voyage qui embarquera la Seat el-Born (lancée fin 2020), le premier véhicule 100 % électrique de la marque basé sur la plate-forme MEB du groupe Volkswagen, ainsi que le Cupra Tavascan. Quatre modèles plug-in hybrid sont annoncés en 2021 (dont deux pour Cupra).

Véhicule électrique et GNV

Si le véhicule électrique concentre le gros des investissements du groupe allemand, la marque espagnole entend privilégier « la diversité des énergies et des solutions, que ce soit avec l’électrique, l’hybride ou le gaz ». En France, Seat continue de pousser le GNV via deux modèles : Arona TGI et Leon TGI.