Plus rien ne résiste à Amazon. Ce géant du Web est en passe de conquérir le secteur de l’automobile. Après quelques pas dans la vente en ligne de véhicules, de pièces ou de solutions embarquées, Amazon.fr retrouve le constructeur Seat, et partenaire depuis 2016 concernant la réservation de véhicules en ligne, pour lancer le "showroom virtuel Seat". Sur la marketplace, évidemment. Le constructeur propose de faire découvrir quatre modèles en édition limitée Amazon : l’Arona, la Leon, L’Ibiza et l’Ateca. Voici le lien pour découvrir le showroom virtuel https://www.amazon.fr/adlp/seat.

Les modalités de réservation et d'achat

La clientèle, désireuse d’acheter l’une de ces "exclusivités", devra débourser la somme de 500 euros pour acquérir un bon de réservation. A savoir, il ne constitue en aucun cas un acompte sur un achat. A réception de cette demande, un conseiller de la marque contacte le client et finalise la commande en déterminant un mode de paiement dans le but de régler le solde (par virement bancaire ou offre de financement partenaire en ligne). Une fois la transaction validée, le client pourra être livré à domicile (partout en France) dans un délai de 72 heures par un distributeur Seat.



Bien que trop discrète, voici le détail de l’offre : « l’offre Seat comprend une voiture "prête à rouler" (frais d’immatriculation, premier plein, préparation du véhicule et livraison à domicile sont offerts) et le pack Amazon (un chèque cadeau Amazon, une enceinte Echo Dot et un remboursement d’un an d’abonnement Prime ».

La vitrine pour valoriser Seat

Le constructeur assure vouloir proposer une "expérience client immersive" pour ainsi découvrir davantage la marque Seat et surtout sa gamme de produits. Il ne cache pas son souhait de construire une vitrine dans le but de générer un maximum de ventes pour son réseau de distribution et recueillir des avis clients. Une expérience online de qualité étant l’une des attentes fortes des consommateurs actuellement.