Seat vient d’annoncer que l’assistant vocal Amazon Alexa allait intégrer ses véhicules commercialisés en France, à partir du 12 novembre 2018, ainsi qu’en Italie et en Espagne, après un premier lancement européen en Allemagne et au Royaume-Uni. La marque est la première à offrir ce service fonctionnant sous Android en Europe et cela concerne l’Ibiza, l’Arona, la Leon, l’Ateca et le nouveau Tarraco.« En Allemagne et au Royaume-Uni, nos clients ont beaucoup apprécié l’utilisation d’Alexa, qui optimise le temps passé dans le véhicule, en simplifiant l’accès à de nombreux services en toute sécurité. Nous sommes donc enthousiastes à l’idée d’étendre cette prestation sur de nouveaux marchés », commente, président de Seat, tout en rappelant que la marque est familière de ce type d’innovations, comme elle l’a déjà démontré avec Waze ou encore Shazam.Seat a d’ailleurs aussi récemment mené un test pilote sur la 5G avec le groupe Telefonica, dans la ville de Ségovie, en Espagne, afin de faire communiquer le véhicule et les infrastructures routières via le réseau téléphonique.