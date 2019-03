Un bénéfice à trois chiffres depuis trois ans

Un petit véhicule électrique urbain

En 2013, toutes les marques du groupe Volkswagen gagnaient de l'argent, sauf Seat. Fragilisée par un marché espagnol en chute libre au sortir de la crise, dans le rouge financièrement, la marque espagnole n'en menait pas large. Mais elle a été soutenue par le directoire du groupe Volkswagen,en tête, alors même que les interrogations concernant sa place, son image et par conséquent, sa pérennité au sein du groupe allemand, revenaient avec insistance. La suite a donné raison aux dirigeants de l'époque et Seat n'est plus le vilain petit canard de la famille. Mieux, il a aujourd'hui pris son envol et s'inscrit dans un cycle de croissance depuis six ans.2018 a été l'exercice de tous les records pour Seat. Un record de ventes, avec(+10,5% par rapport à 2017), mais aussi du bénéfice (après impôts), qui s'est élevé(gain de 360M€ par rapport à 2014). Sonet son résultat d'exploitation 223 millions d'euros (+93,2%). Le redressement est spectaculaire.(+27,1%) pour faire en sorte qu'il perdure, mais aussi préparer l'avenir et affronter les nouveaux défis de l'industrie automobile. "Seat peut désormais regarder le futur droit dans les yeux", a ainsi lancé, président de la marque, lors de la présentation des résultats le 27 mars 2019 à Martorell, en Espagne. "Seat constitue une pierre angulaire pour l'avenir de notre groupe, a déclaré, PDG du groupe Volkswagen, qui a fait le déplacement en Espagne. Son positionnement demeure très régional, et la marque a donc encore beaucoup de potentiel, en particulier en Chine et en Amérique Latine".Des promesses symbolisées par le développement de la marque Cupra et le lancement ded'ici à 2021. La marque espagnole lancera l'année prochaine une nouvelle version de la Mii, la nouvelle génération de la Leon, déclinée en version plug-in hybrid, ainsi que. La gamme Cupra sera étoffée en 2020. Ce véhicule sera fabriqué dans l'usine espagnole de Martorell. La Cupra Leon plug-in sera également lancée l'an prochain, suivie du Tarraco plug-in en 2021.Le constructeur a surtout profité de la présentation de ses résultats annuels pour annoncer qu'il allait porter le développement, en collaboration avec la marque Volkswagen,- environ 4 mètres de long et à un- pour l'ensemble des marques du groupe. "Pour la première fois, le centre technique de Seat va développer une plateforme qui sera amenée à être exploitée par plusieurs marques dans le monde", se félicite ainsi Luca de Meo. Après le lancement des modèles électriques haut de gamme Audi e-tron et Porsche Taycan, le groupe Volkswagen entend toucher le grand public avec des modèles électriques urbains, plus accessibles financièrement. Un défi économique au regard du prix élevé des batteries pour un enjeu à la fois commercial, mais aussi réglementaire à l'échelle européenne.