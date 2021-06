De légères modifications pour une grande efficacité : Volkswagen semble être parvenu à améliorer la consommation et l’impact sur l’environnement pour le segment des grands volumes par de petits ajustements sur la transmission manuelle (nouveau passage d’huile, joints à faible contact, carter plus robuste, etc).

Le groupe a mis au point une nouvelle boîte manuelle 6 rapports du nom de MQ281, qui a la capacité d’économiser jusqu’à 5g de CO2 par kilomètre suivant le bloc moteur avec lequel elle est couplée. Si les marques Audi, Seat, Skoda et Volkswagen utiliseront cette boîte ultramoderne, c’est Seat (la division composants) qui sera en charge de sa production à Barcelone (Espagne) et à Córdoba (Argentine). Elle a d’ailleurs démarré et prévoirait de sortir jusqu’à 450 000 nouvelles boîtes à 6 vitesses par an, soit 3 500 unités maximum par jour.

« La mise en production du nouveau MQ281 révèle les avantages de notre nouvelle unité composants du groupe. Nous utilisons des hubs inter-marques pour la configuration de nos usines et pour la production, créant ainsi la liberté et la flexibilité dont nous avons un besoin urgent pour la transformation liée à la mobilité électrique », a souligné Thomas Schmall, président du conseil d'administration du groupe Composants de Volkswagen.

Dans cette chasse aux grammes, la nouvelle Passat sera le premier modèle à bénéficier de la nouvelle boîte mais Volkswagen assure que la quasi-totalité des gammes du groupe suivra prochainement, comme le segment des SUV. « Le MQ281 se distingue par un spectre de couple compris entre 200 et 340 Nm, ce qui signifie qu’il remplace complètement ou partiellement les modèles existants de boîtes Volkswagen portant les désignations internes MQ250 et MQ350 », selon le constructeur.