Un an ça se fête et c’est bien ce que compte faire Seat concernant son offre unique coup de poing du Sans engagement, initiée en mai 2019, et se basant sur trois axes : restituer le véhicule à tout moment au bout du 31e jour, personnaliser les paramètres de son contrat LLD à volonté et changer de véhicule en cours de location. Non seulement le constructeur se félicite d’une première année réussie, mais il choisit aussi d’ouvrir le champ des possibles.

Seat tient la même promesse pour les entreprises

« Dès le début, c’est-à-dire il y a trois ans quand nous commencions à réfléchir au produit, nous savions qu’il y avait un potentiel, mais qu’il fallait cependant y aller étape par étape. Le premier test auprès du grand public ayant été très concluant, nous avions à cœur d’élargir la solution aux entreprises. Le succès, couplé aux problématiques actuelles qu’elles rencontrent, en lien avec la crise et aux incertitudes qui les hantent, a tout accéléré », souligne Sébastien Guigues, le directeur général de Seat France.

En effet au mois de juin 2020, Seat France a décidé de ne plus laisser personne sur le côté et donc d’étendre le produit alors uniquement réservé à la clientèle de particuliers, aux entreprises, des TPE/PME aux plus grandes, davantage intéressées par la location de longue durée. Et là, même promesse : la société qui souscrit un contrat « est libre de résilier son contrat, de rendre son véhicule et d’ajuster son kilométrage, à tout moment et sans frais », selon la marque.

Le Sans engagement fleet

Concernant les modalités, seules quelques différences existent avec l’offre destinée aux particuliers : le Sans engagement fleet est disponible pour l’instant sur trois modèles à savoir l’Ibiza (modèle le plus vendu aux flottes chez Seat toutes catégories confondues), l’Arona et la nouvelle Leon. Toutes les finitions et motorisations sont désormais inclues dans le package (l’offre pour les clients particuliers se concentre que sur la gamme Urban). Aussi, le kilométrage standard a été revu à la hausse pour satisfaire les plus gros rouleurs. La diversité des stocks de véhicules d’occasion étant en jeu selon le dirigeant, qui rappelle que ce sont les concessionnaires qui rachètent les véhicules retournés à la banque du groupe Volkswagen. Voici le tableau des prix :

L’entreprise qui adhère à l’offre Sans engagement souscrit ainsi à un contrat de location de longue durée (LLD) à société de 37 mois et 45 000 km pour un modèle essence et 60 000 km pour un modèle diesel.

« Ce n'est pas une promotion »

« Nous allons petit à petit ajouter d’autres modèles tel que l’Ateca par exemple. Nous ne présenterons jamais cette offre sans engagement comme une promotion, mais bien comme une solution pour nos clients pérenne, totalement intégrée dans notre stratégie commerciale », assure Sébastien Guigues. Et d’ajouter : « De plus, nous sommes les seuls à proposer cette promesse sur le marché. Même si nous sommes épiés, nous n’avons pas été encore copiés car il est difficile de mettre en place une telle offre. Il faut trouver les bons réglages avec le réseau, la banque et le produit. Elle est complètement faite pour une marque challenger telle que la nôtre ».



D’autant que le Sans engagement a permis de faire connaitre la marque : le bilan fait état de 3 000 dossiers de financement qui ont été reçus par Volkswagen Financial Services, avec un taux de conquête de 50%, soit des clients qui ne roulaient pas en Seat. Pour le patron de la filiale française, la promesse est tenue puisque 200 retours anticipés ont été enregistrés (peu d’échanges, la durée moyenne est actuellement de 4 à 5 mois). « Nous sommes contents qu’il n’y ait pas de zéro pointé car cela veut dire que nous respectons nos engagements. Or, c’est à partir de maintenant que nous allons peut-être constaté une évolution », ajoute Sébastien Guigues. Et la cerise sur la gâteau, le Sans engagement de Seat a su également attirer 3 000 clients supplémentaires, passés par ce processus d'achat, mais qui ont finalement préféré s’engager dans la location avec option d’achat sur 12 mois (LOA)… « Le Sans engagement attire le trafic, nous avons su générer de l’intérêt pour la marque », conclut-il.