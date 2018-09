Sébastien D'Aboville a rejoint le 1er septembre 2018 les équipes du groupe Parot pour prendre la direction commerciale de la filiale VO3000 , l’un des principaux négociants français de véhicules d’occasion aux professionnels.Âgé de 44 ans et diplômé de l'École Supérieure de Gestion (ESG à Paris), Sébastien d'Aboville a d’abord travaillé pendant 4 ans chez Aramisauto , en créant et en dirigeant l'agence de Rennes, avant de rejoindre Distinxion , où il resté plus de dix ans. Depuis 2016, il était responsable du réseau multimarque.« La nomination de Sébastien d'Aboville est en lien avec les objectifs fixés par le groupe Parot à Julien Mongis, directeur général de VO3000, dont le challenge est le pilotage de la stratégie VO », indique le groupe.La société VO3000 a consolidé un chiffre d'affaires de près de