L'argus. Quelles sont les échéances de lancement concernant les projets présentés lors de Seat Smart City ?

SG. Le volet relatif à la mobilité urbaine se décompose en trois chapitres. Le premier repose sur le véhicule. Il apparaît de plus en plus que la voiture n’est pas toujours le meilleur mode de transport dans les grandes villes. C’est la raison pour laquelle nous allons lancer un deuxième modèle de trottinette dans les prochains mois, ainsi qu’un premier scooter électrique. Quant au concept Seat Minimo, à mi-chemin entre la voiture et le deux-roues, il reste encore au stade de projet. Le deuxième chapitre concerne l’énergie. Nous sommes en phase de prélancement de la Mii Electric, dont les premières livraisons arriveront en février 2020, qui sera suivie l’an prochain par le modèle el-Born. Seat mise aussi beaucoup sur l’hybride rechargeable, technologie qui sera déclinée sur la nouvelle Leon, le Tarraco et la Cupra Formentor. Depuis quatre mois, l’Arona et la Leon sont proposés avec un moteur au gaz naturel pour véhicules (GNV). Plus de 500 commandes ont été enregistrées, dont deux tiers auprès d’entreprises. Il ne s’agit pas d’une solution massive, mais elle comporte nombre d’avantages. Aujourd’hui, un tiers des Seat vendues en Italie sont équipées d’un moteur au GNV et on en dénombre plusieurs milliers commercialisées en Espagne. Enfin, le troisième chapitre concerne l’usage du véhicule. Une solution d’autopartage fait l’objet de tests actuellement en Espagne, avec des Mii Electric.

« L'offre de location de voitures sans engagement représente un levier de conquête pour le réseau »

« La marque Seat est devenue l’opérateur de trottinettes à Orléans »

L'argus. Quel bilan tirez-vous de l’offre de location Seat sans engagement, lancée fin avril ?SG. Nous sommes arrivés à la limite de la location de longue durée, qui manque de flexibilité. Nous avons testé cette nouvelle offre en avril et lancé en mai sur l’Arona. Depuis octobre, elle est déclinée sur Ateca, Ibiza et Tarraco. Nous avons dépassé les 1 000 ventes, dont presque la moitié auprès de clients issus de Paris et de la proche banlieue et un tiers auprès de personnes qui n'avaient pas de voitures. Cette offre représente un levier de conquête pour le réseau. Elle reprend le principe de la LOA , à la différence que l’acquéreur peut décider, à compter du 31jour, de ramener son véhicule sans pénalité. Mais si le loyer est bien placé et que le produit est bon, il n’y a aucune raison que l’on se retrouve avec des retours massifs.depuis le lancement et la plupart de ces clients sont restés chez nous. L’idéal, en termes de sourcing VO pour le réseau, serait que les véhicules nous reviennent au bout de vingt-quatre mois.L'argus. Le premier Seat City Store d’Europe a ouvert ses portes à Orléans, en octobre 2019. Quels sont les premiers retours ?SG. Nous sommes très satisfaits du déroulement. Cette vitrine génère du trafic , de la curiosité. Des ventes sont concrétisées à 100 % dans le point de vente ou alors finalisées dans la concession. Il s’agit d’un format qui est taillé pour couvrir des villes de taille moyenne, où le business case se révèle plus facile à construire. Il ressort par ailleurs, et c’est une surprise, que l’activité de. Seat est devenue, en quelque sorte, l’opérateur de trottinettes de la ville, car il n’y a pas d’autres acteurs. Est-ce qu’il y aura d’autres Seat City Stores ? Oui, mais il faut encore du temps avant d’envisager d’autres ouvertures.

-A lire aussi : Seat affirme son offensive dans les nouvelles mobilités automobiles en cliquant sur ce lien