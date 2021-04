Avant même d’être durement touchée par la crise du Covid-19, l’industrie automobile était déjà confrontée à des difficultés remettant en cause son fonctionnement traditionnel. Des difficultés qui devraient s’accroître dans le climat actuel. “La dernière étude Deloitte menée par notre Practice Global Automotive montre que les fabricants connaissent une baisse de rentabilité qui sera accélérée à court terme par les effets de la crise Covid-19” déclare Jochen Funk, responsable du secteur automobile chez Deloitte Conseil à Paris. En s’appuyant sur divers scénarios, Deloitte a tenté de mettre en exergue la manière dont les revenus et les bénéfices des ventes et de l’après-vente vont évoluer à l’horizon 2035 dans les marchés chinois, japonais, américains et dans les cinq plus gros marchés européens.

Une rentabilité au prix de profondes transformations



Selon l’étude de Deloitte, les constructeurs automobiles atteindront la rentabilité à long terme à la seule condition qu’ils transforment complètement leur modèle d’affaires. Le chiffre d’affaires de l’après-vente pourrait chuter de 10%, et sous la pression de la crise sanitaire les équipementiers devront accélérer le lancement de nouveaux concepts sur différents segments : vente en ligne, mobilité et financement captif pour recouvrer une santé financière. A l’inverse des autres pays en difficultés, la Chine représente le marché de vente le plus important actuellement et la tendance ira en s’accroissant au détriment des principaux marchés européens. Jochen Funk ajoute que certains constructeurs européens devront augmenter leur présence en Chine pour écouler du volume. Thomas Schiller, associé en charge clients et industries chez Deloitte s’attend à ce que la Chine génère 83 % de la croissance des ventes futures avec un marché VN qui passerait de 76% du total des ventes à 56%.



A LIRE. Des ventes de voitures positives en Chine

La Chine première sur les énergies alternatives



Les consommateurs chinois seraient plus susceptibles d’accepter d’autres types de propulsion que leurs homologues d’Europe ou des États-Unis. Selon les estimations, 80% des immatriculations de véhicules neufs seront entièrement électriques, hybrides ou à pile à combustible d’ici 2035. Ce chiffre oscillera entre 31 et 35 % au cours de la même période pour l’Europe et les États-Unis. Enfin, selon Deloitte, les revenus de location et de financement seront cruciaux pour palier la baisse de chiffre d’affaires de l’après-vente pour les constructeurs. Ainsi, selon l’étude, les services de mobilité pourraient croître de 11% et contribuer à hauteur de 18,8 milliards de dollars aux revenus du constructeur fictif d’ici 2035.



A LIRE. Financement : quel avenir pour les captives des constructeurs ?