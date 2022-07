Intel a du répondant. Face à la pénurie de semi-conducteurs qui continue de paralyser l’industrie automobile mondiale, le géant industriel américain a annoncé un plan d’attaque visant à prôner l’indépendance occidentale et à y maîtriser la chaîne de production. Il prévoit ainsi de construire de nouvelles usines de fabrication de puces en Europe, d’après les dires du patron, Pat Gelsinger, lors du Salon de l’automobile de Munich. Ce dernier va choisir plusieurs sites industriels européens et devrait débuter avec deux unités de production à 10 milliards d'euros chacune, avant d'en ajouter potentiellement six autres.

Les puces d'Intel en France ?

Au total, la facture d’Intel pour la fabrication de puces électroniques pourrait ainsi atteindre 80 milliards d’euros d'investissement au cours des dix prochaines années. Ce nouvel outil indutriel « catalysera l'industrie des semi-conducteurs, de la logistique, de la chimie. Nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous », a lancé le dirigeant aux représentants de l'industrie automobile lors de l’événement. Le choix des localisations sera annoncé d’ici à la fin de l’année, mais tout laisse à penser que l’Allemagne, la France et la Pologne pourraient être les terres d'accueil favorites.



Alors que la part de composants électroniques explose dans les véhicules, Intel estime que le chiffre d'affaires des puces électroniques dans l'automobile s’élèvera à 115 milliards de dollars en 2030, contre 50 milliards en 2021. Indispensables pour assembler les voitures, ces puces principalement produites en Asie sont difficiles à trouver depuis la fin de 2020. L'Europe essaie désormais de rapatrier les puces les plus miniaturisées, essentielles dans des secteurs stratégiques.