L’industrie mondiale des semi-conducteurs va connaître une décennie de croissance, et elle se tient prête. C'est en tout cas ce qu’affirme le cabinet McKinsey & Company dans une étude publiée début avril 2022. « L'industrie des semi-conducteurs, qui fabrique des composants essentiels pour les technologies dont nous dépendons tous, a fait la une des journaux au cours de l'année écoulée. Et ce n'était pas que pour de bonnes nouvelles. Les pénuries d'approvisionnement ont entraîné des goulets d'étranglement dans la production globale, des voitures aux ordinateurs, et souligné à quel point ces puces minuscules étaient indispensables au bon fonctionnement de l'économie mondiale. À bien des égards, notre monde est “ construit ” sur les semi-conducteurs. La demande de puces devant augmenter au cours de la prochaine décennie, les entreprises de fabrication et de conception de semi-conducteurs bénéficieront désormais d'une analyse approfondie de l'orientation du marché et de ce qui stimulera la demande à long terme ».

150 milliards de dollars de puces pour l'automobile

En termes de chiffres, les compteurs vont même exploser. D’après les affirmations des experts, qui ont analysé les perspectives de développement d’une cinquantaine d’entreprises cotées en Bourse, l’impact du numérique et de l’électronique s’est déjà traduit par une hausse de 20 % l’année dernière. Mais le marché mondial de ces composants devrait augmenter de 6 à 8 % par an pendant neuf années consécutives pour passer de 590 milliards de dollars en 2021 à 1 065 milliards de dollars en 2030.

Alors que l’informatique devrait rester le secteur le plus performant avec une valeur de 350 milliards de dollars estimée dans huit ans (contre 225 Mds$ en 2021), celui de la communication sans fil devrait monter à 280 Mds$ (contre 170). Le troisième secteur, qui est l’automobile, semble le plus dynamique : le cabinet McKinsey lui attribue une consommation de l’ordre de 150 milliards de dollars en 2030, quand elle enregistrait 50 milliards de dollars en 2021. Les ventes devraient donc tripler en moins de dix ans, avec une croissance de la demande d'environ 13 % par an, soit deux fois plus que celles des deux premiers domaines, ne comptant que sur des progressions respectives de 5 % et 6 %.

Une voiture autonome de niveau 4 : 4 000 dollars de semi-conducteurs

Ce bond est évidemment expliqué par la montée en puissance de la mobilité électrique et de la conduite autonome. Un exemple donné par McKinsey : « Le coût en 2030 du contenu en semi-conducteurs d'une voiture de niveau 4 avec une transmission électrique pourrait être d'environ 4 000 $, contre 500 $ pour une voiture de niveau 1 propulsée par un moteur à combustion interne. » Et d’ajouter : « Ne représentant que 8 % de la demande de semi-conducteurs en 2021, l'industrie automobile pourrait voir ce taux grimper à 13-15 % de la demande d'ici à la fin de la décennie. Sur cette base, le segment serait responsable de pas moins de 20 % de l'expansion de l'industrie au cours des prochaines années. »