Stellantis et le groupe taïwanais Hon Hai Technology (Foxconn) ont annoncé le 7 décembre 2021 la signature d'un mémorandum d'entente non contraignant pour créer un partenariat qui « vise à réaliser une famille de semi-conducteurs spécialement conçus pour soutenir Stellantis et les clients tiers ». « Avec Foxconn, nous avons pour objectif de créer quatre familles de puces qui couvriront plus de 80 % de nos besoins en semi-conducteurs tout en modernisant nos composants. Nous contribuerons ainsi à diminuer la complexité et à simplifier la supply chain, informe Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Cela renforcera également notre capacité à innover plus rapidement, mais aussi à proposer des produits et services à un rythme soutenu. »



Une première coopération avec Mobile Drive

Ce partenariat a été annoncé dans le cadre de l'événement Stellantis Software Day 2021, où le groupe a dévoilé la nouvelle plate-forme électrique/électronique et software STLA Brain. Celle-ci sera lancée en 2024 sur les quatre plates-formes de véhicules électriques de Stellantis (STLA Small, Medium, Large et Frame).

« En tant que tech company mondiale de premier plan, Foxconn dispose d'une grande expérience dans la fabrication de semi-conducteurs et de softwares – deux composants clés dans la production de véhicules électriques. Nous sommes impatients de partager cette expertise avec Stellantis et de nous attaquer ensemble aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement, alors que nous poursuivons notre expansion sur le marché des véhicules électriques » a déclaré Young Liu, Chairman et CEO de Foxconn Technology Group. Ces mêmes semi-conducteurs seront utilisés dans l'écosystème VE de Foxconn, qui continue à étendre ses capacités de fabrication de véhicules électriques. Ce nouveau partenariat intervient sept mois après l’annonce de la création de la coentreprise Mobile Drive visant à développer des solutions de cockpits intelligents.