Le palmarès 2019

Après-vente

Véhicules neufs

Véhicules d’occasion

La deuxième édition des Trophées GarageScore s’est déroulée le 20 mars 2019 au Stade Jean Bouin, à Paris. La société qui accompagne depuis trois ans les concessionnaires dans le traitement des avis clients et la gestion de la satisfaction client et l’e-reputation a étendu l’an passé ses activités auprès des agents et des distributeurs de motos.En France, GarageScore revendique aujourd’hui(contre 738 l’an passé) et 650 000 avis collectés sur l’ensemble de l’année 2018. Elle informe que. L’an passé,et 45% d’entre eux ont été sauvés (contre 20% en 2017).Au total, GarageScore a enregistréauprès des clients des concessions dont elle a recueilli l’avis après un passage à l’atelier. Près de 16% (15,8% précisément) de ces projets se sont concrétisés par une vente, soit un volume de 12 000 véhicules commercialisés.En moulinant tous ces chiffres, la société a ainsi permis de distinguer les groupes de distribution (avec un minimum de 5 établissements partenaires) et les concessions (avec un minimum de 70% de clients sondés et de 25% de clients répondants) qui ont affichés les meilleures performances ainsi que les plus fortes progressions.Groupe : Baconnier, avec un taux de 93,5% de promoteurs en moyenneConcession : Auto Service 17 Opel Kia Rochefort (groupe Barbier) ; 93,5%Groupe : Barrat (91,3%)Concession : Kia Le Canet (groupe Riviera Car Center) ; 96,3%Groupe : Baconnier (88,1%)Concession : Renault Dacia Saint-Nazaire (groupe Fourrage) ; 81,4%Groupe : Rousseau avec +14,2 points de satisfaction client gagnés par rapport à 2017Concession : Ford Mitsubishi Olivet (groupe Parot) ; +37 pointsGroupe : Bodemer Automobiles (+20,5 points)Concession : Ford Troyes Est Automobiles (groupe Amplitude) ; +37,2 pointsGroupe : Daimler MB Retail Paris (+26 points)Concession : Opel Nissan Kia Villeneuve d’Oron (Pigeon)Groupe : Lempereur avec 462 ventes convertiesConcession : Renault Dacia la Teste-de-Buch avec 87 ventes, soit 36,1% de taux de conversion