Distributeur automobile et importateur multimarque depuis les années 1990, SN Diffusion a voulu se positionner comme partenaire privilégié de la marque sino-américaine du groupe Dongfeng, Seres. Il en assure donc à présent l’importation en France, Andorre et à Monaco depuis 2021. Mardi 7 juin 2022, son président Didier Sirgue a enfin constitué et dévoilé l’équipe de direction, composée de cinq directeurs. Ce dernier « a fait le choix d’une équipe jeune, cumulant une très large expérience des multiples métiers de l’automobile », assure-t-on dans un communiqué. La nouvelle équipe va officier au centre de marketing et de service européen de Seres et DFSK, à Toulouse.

Seres nomme cinq directeurs

Promu directeur commercial régional pour BCAuto Enchères en 2014, Alexis Bodin a été nommé directeur général de Seres France. Ce diplômé de la Kedge Business School de Bordeaux a commencé sa carrière chez Ford au pôle marketing produit, avant de rejoindre le réseau Jaguar et Land Rover à la vente, puis des fonctions transverses de marketing et développement commercial. Il a également travaillé pour le loueur Sixt en tant que regional key account manager. Alexis Bodin sera épaulé par Frédéric Robert, le nouveau directeur commercial. Notons qu’après plusieurs expériences à l’étranger et dans le groupe Fabre pour la marque Renault, chez Étoile Occitane pour la marque Mercedes-Benz, ainsi que dans le groupe Maurel pour Hyundai, il a intégré SN Diffusion en 2019 au siège d’Albi pour devenir ensuite responsable du store de Toulouse en 2021. La direction des relations transnationales et internationales sera assurée par Jérémie Assié. Une fonction qu’il occupait déjà pour le groupe SN Diffusion depuis 2019 et qu'il continuera d'assurer en parallèle. Thomas Mesnil et Frédéric Cholley ont respectivement été nommés directeur marketing et communication et directeur du développement réseau.

En ce qui concerne la division vente et après-vente, aucune nomination n’a été communiquée mais le dossier est en cours. L’opérateur rappelle que le réseau sera constitué de concessions et d’agents pour les marques du groupe Dongfeng, Seres et DFSK (véhicules utilitaires zéro émission). « La couverture nationale s’étend au gré des contrats signés avec des groupes de distribution renommés. Le réseau comptera plus de 70 points de vente en France à fin 2022 », ajoute-t-on.