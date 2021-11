Renault obtient une note supérieure à la moyenne

Jeudi 18 novembre, le label « Service client de l’année » a rendu son verdict pour l’année 2022. Les 42 entreprises récompensées ont obtenu une note moyenne globale de 16,28/20. Parmi celles-ci, cinq acteurs de la filière automobile ont obtenu le droit d’utiliser la mention « Elu Service client de l’année 2022 » sur leurs différents canaux de communication. Il s’agit de Renault dans la catégorie constructeur automobile, Michelin (manufacturier pneumatique), Speedy (réparation automobile), TotalEnergies (services aux automobilistes) et Hess Automobile (distributeur multimarque automobile). Notons également que Coyote a reçu une distinction, pour la quatrième année consécutive, dans la catégorie solution d'aide à la conduite.Organisé chaque année depuis 2007 par Viséo Conseil Customer Insights, ce palmarès évalue la qualité du service client des entreprises françaises via les cinq principaux canaux de contact à distance. Au total,sous forme d’appels téléphoniques, emails, recherches d’informations sur Internet, prises de contact via les réseaux sociaux, et autres conversations par chat.À LIRE. Top 50 des entreprises préférées des Français. Peugeot honorée Avec une note globale de 17,39/20, supérieure à la moyenne,« Nous nous réjouissons d’être Élu Service Client de l’Année pour la sixième année consécutive. C’est une grande fierté pour nos équipes et notre réseau qui se mobilisent au quotidien pour nos clients. La satisfaction client est au cœur de notre stratégie commerciale depuis de nombreuses années, cette distinction démontre de la considération et bienveillance apportées à chaque demande de nos clients. »Alors que TotalEnergies fête sa treizième victoire, Speedy est récompensé pour la huitième année consécutive, tandis que Michelin et Hess Automobile sont distingués pour la deuxième fois. William, chargé de relation client pour le compte du distributeur multimarque, qui compte 65 points de vente dans l’Est de la France, estime qu’être élu « deux années consécutives, ça crée une dynamique positive qui naturellement nous pousse à toujours être au top ! Pour travailler en équipe, il faut la bonne recette : que chacun trouve sa juste place, et que chacun reste toujours à l’écoute du reste de l’équipe. Il faut se soutenir dans les moments plus difficiles, ou s’autoriser à se féliciter dans les moments positifs. »