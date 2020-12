Toute personne qui rejoint Lille par la route ne peut l’éviter. À Seclin, près de Lille, un immense parc d’occasions siglé Norauto jouxte l’autoroute. Le bâtiment décoré de bois et les calicots flambant neufs laissent penser que l’occasion a un petit goût de premium chez Norauto. Et surprise, le site Internet de l’enseigne précise que Seclin est loin d’être le seul point de vente des véhicules de seconde main. L’argus a donc revêtu son habit de client lambda pour aller s’enquérir des occasions à vendre à Torcy, en Seine-et-Marne.

"L’occasion ? Il n’y en a pas ici"

Douche froide à l’arrivée : sur le parking réservé à la clientèle, aucun VO destiné à être vendu n’est exposé. Même chose à l’intérieur. Une demande de renseignements auprès d’un affable conseiller donne le ton. « L’occasion ? Il n’y en a pas ici, il faut aller à Vélizy », suggère-t-il. Mais pourquoi le site Web de Norauto indique-t-il que des occasions sont proposées à Torcy ? « On a essayé pendant un peu plus de deux mois, mais ça n’a pas marché. Même avant le confinement, c’était terminé, continue-t-il. On avait monté plein de dossiers de financement, mais aucun n’a été accepté. C’est dû à la population locale… »

Qu’à cela ne tienne, Vélizy, dans les Yvelines, est à peine à une demi-heure de route de Torcy. Deuxième surprise du jour, il n’y a pas d’occasion non plus. Ah si ! Trois véhicules sont exposés sans le moindre drapeau ou la moindre signalétique un tant soit peu voyante. Les véhicules sont garés sur des places réservées aux voitures électriques. Sur les trois autos, l’une vient manifestement d’Allemagne. Toutes sont fermées. Direction l’intérieur du magasin, où un espace dévolu au commerce des véhicules a été créé. Une personne est assise, le nez rivé sur son écran. Peut-on être renseigné sur la Peugeot 208 à vendre dehors ? « Le commercial n’est pas là, d’ailleurs on ne le voit pas beaucoup en ce moment. Il y a un numéro à appeler en cas d’absence », explique-t-elle sans la moindre gêne. Interrogée sur sa fonction, la personne répond qu’elle s’occupe des reprises.

Les reprises par Auto 1

Ça tombe bien, nous avons une auto à reprendre éventuellement. Elle est garée juste devant. « Un Renault quoi ? Ah oui, c’est un SUV », précise à haute voix une autre personne, juste derrière, visiblement plus alerte sur les questions liées à l’automobile. De toute façon, point de reprise ni d’estimation à la minute, explique la première sans lâcher son écran des yeux. Quand bien même le véhicule est ici, il faut d’abord aller sur Internet à l’adresse vendezvotrevoiture.fr, faire une simulation, envoyer des photos de l’auto, puis ensuite prendre rendez-vous afin de se voir proposer une offre définitive. Fin de la discussion, merci, au revoir.

Il serait légitime de penser que la reprise du véhicule soit faite par Norauto. Que nenni. Derrière l’adresse vendezvotrevoiture.fr se trouve en réalité Auto 1, une société allemande dont le métier est de vendre des occasions aux professionnels de l’automobile et qui est directement implantée dans divers centres Norauto pratiquant la vente de VO. Sollicitée, elle a tout fait pour ne pas répondre à nos questions, nous renvoyant finalement vers Norauto.

« Auto 1 est le partenaire retenu dans le cadre de la proposition de rachat de véhicule, mais contribue très faiblement à notre approvisionnement en VO, explique la direction de l’enseigne nordiste. Nous disposons à cet effet d’une centrale d’achats interne.»

« Un collaborateur présent sur place »

D’autre part, Norauto nie le fait que nous ayons pu visiter un centre sans vendeur pour les occasions. «Les centres visités ne devaient pas disposer d’espace dédié. En effet, nous avons à ce stade quinze espaces, bientôt seize, au sein des centres Norauto, affirme l’enseigne. Ce sont des espaces très visibles au cœur de nos magasins (…), avec un collaborateur présent sur place en charge de renseigner les clients.»

Norauto indique avoir débuté l’activité de vente de véhicules d’occasion depuis un an «à l’échelle régionale» avec le site de Seclin, puis l’avoir déployée ensuite sur une quinzaine d’établissements. L’enseigne a pour ce faire signé un partenariat avec le groupe GGP (Grand Garage du Pas-de-Calais). « L’objectif est de simplifier la vie quotidienne des automobilistes, grâce à un seul interlocuteur », précise Norauto. Même si reprise et vente ne sont effectuées ni par la même personne ni par la même entreprise...

Bien que l’activité ait démarré en juillet 2019, Norauto, marque du groupe Mobivia, n’a pas souhaité livrer ses premiers résultats commerciaux : « Nous n’avons pas pour habitude de donner ce type de chiffres, mais nous sommes satisfaits de nos volumes actuels et ce, d’autant plus que nous sortons d’une crise sans précédent. Nous constatons tous les mois une augmentation régulière et significative des contacts et volumes de ventes. »

Seize espaces VO dédiés (véhicules d'occasion) :

Seclin (Lille, 59)

Noyelles-Godault (Lens, 62)

Amiens (80)

Tourville-la-Rivière (Rouen 76)

Osny (95)

Vélizy (78)

Semécourt (Metz, 57)

Brest (29)

Saint-Grégoire (Rennes, 35)

Saint-Herblain (Nantes, 44)

Tours (37)

Saint-Priest (Lyon, 69)

Mérignac (Bordeaux, 33)

Toulouse (31)

Aubagne (13)

La Garde (Toulon, 83)

En attendant le véhicule neuf (VN)...

Norauto ne vend pas de véhicules neufs, mais cette activité pourrait tout à fait avoir sa place dans l’éventail de services proposés par l’enseigne. Divers véhicules chinois arrivent en effet en ce moment sur le marché français, de la marque Aiways notamment. Aiways ne sait toujours pas à ce jour qui présentera et distribuera ses autos en France. Mais en Allemagne, l’affaire est déjà sur les rails. Les SUV chinois sont distribués par ATU, un spécialiste multimarque de l’entretien qui n’est autre qu’une filiale de Mobivia, la société qui coiffe justement les enseignes Norauto ou Midas. De là à penser que Norauto et Aiways devraient faire affaire pour la France, il n’y a qu’un pas qu’aucune des deux entités n’ose franchir pour l’instant. « Suite au rapprochement entre Aiways et ATU, des échanges sont en cours, mais il n’y a rien d’abouti à l’heure actuelle », nous précise Norauto. L’enseigne s’était déjà lancée dans le véhicule neuf il y a dix ans. Il s’agissait de vendre la Think City, une voiture 100 % électrique venue de Norvège. Mais entre les problèmes inhérents au véhicule, à son constructeur et l’inexpérience de Norauto en matière de véhicules électriques comme de distribution automobile, l’affaire avait vite capoté.