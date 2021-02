Dans l’Autofocus sur les effectifs en formation dans les services de l’automobile 2020, l’Anfa s’est félicité d’un point essentiel : « Bonne nouvelle, malgré un contexte de crise sanitaire inédit et les tensions qui en découlent sur l’économie et les emplois, les entreprises de la branche continuent à investir dans la formation des jeunes. » Les effectifs ont même progressé pour la sixième année consécutive.

Les contrats d'apprentissage bondissent dans l'auto

En 2020, ce sont exactement 33 627 alternants qui ont signé un contrat avec une entreprise, soit une augmentation de 5,4 % par rapport à 2019. Philippe Le Gall, responsable projets au sein de l’Observatoire, détaille ainsi les cursus :

« En 2020, les effectifs en alternance sont supérieurs à ceux en lycée. Nous avons à ce jour 64 709 jeunes en formation initiale dans les domaines spécifiques de la branche, incluant 33 627 jeunes en alternance (31 541 en contrat d’apprentissage et 2 086 en contrat de professionnalisation) et 31 082 lycéens. »



Les inscriptions en contrats d’apprentissage ont bondi de 17 % à la suite d’une évolution de structure, soit le report d'une partie des contrats de professionnalisation, poussé par la transformation de trois CQP : technicien expert après-vente automobile, vendeur automobile et mécanicien cycles. De leur côté, les contrats pro ont logiquement diminué.

Selon l’Anfa, ce sont les sessions de bacs professionnels qui ont rassemblé le plus grand nombre de jeunes en formation, avec une part à 52,4 %. Ceux inscrits en BTS ont représenté 7,2 %.

La maintenance des véhicules particuliers attire

Avec une progression notable de 4,2 %, la filière qui a attiré le plus d’effectifs en 2020 a été la maintenance de véhicules particuliers en comptant 38 926 apprentis. Elle a ainsi pesé

60 % dans le total. Et c'est l’alternance qui a porté cette tendance : + 8 % pour représenter 50,8 %. La carrosserie-peinture a compté 14 278 jeunes en formation, avec un nombre d’alternants en progression de 43 % depuis 5 ans (+ 4,4 % à la rentrée 2019). « Cette évolution correspond également au besoin du métier, dont l'acquisition des compétences passe principalement par l'expérience et la maîtrise du geste professionnel. En effet, pour répondre aux tensions importantes qui s'exercent sur ces métiers, les entreprises de la carrosserie ont fortement recruté en contrat d'apprentissage ces dernières années », souligne Philippe Le Gall.



Pour finir sur une belle note, la formation dans les métiers des services automobiles a aussi accueilli davantage de femmes. Leur nombre a doublé depuis 2015 pour atteindre

2 450 inscrites en formation et représenter presque 4 % des apprentis. La vente est la filière la plus prisée, devant la réception en après-vente.