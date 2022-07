Chaque année, l’Observatoire des métiers des services de l’automobile, piloté par l’Anfa, donne une photo détaillée des chiffres du parc roulant français, des entreprises et de l’emploi, et de la formation, à l’échelle nationale et par région via ses Régioscopes. Les éditions 2022 font ressortir trois tendances, alors que la France a enregistré un total de 47,9 millions de véhicules en circulation.

L'alternance progresse dans les services autos

Tout d’abord l’emploi, dont les chiffres dépassent le niveau d’avant-crise. En 2021, les analystes font état d’une légère progression de 1,4 % sur un an pour recenser au final 159 732 entreprises et 500 000 actifs occupés (416 525 salariés et 83 475 indépendants). Ce sont la réparation et le commerce qui continuent d’attirer le plus de sociétés (39 et 31 %), quand la démolition et le recyclage sont plutôt boudés.

Le deuxième enseignement concerne l’alternance, qui pour la 7e année consécutive, évolue positivement. En effet, ce cursus a augmenté de 9,3 %, pour compter au final 3 000 apprentis supplémentaires. D’après l’Anfa, l'alternance pèse 54,5 %, soit 34 371 sur 67 800 jeunes en formation au total. Ce qui en fait la voie privilégiée des jeunes et des entreprises, en particulier dans le domaine de la maintenance des VP et en carrosserie. Quant aux CQP, les inscriptions ont progressé de 22 % sur un an.

Enfin, le taux d’insertion professionnelle des apprentis à environ 12 mois après leur diplôme a atteint 71 %. « Nous avons aujourd’hui suffisamment de recul pour constater que le taux d’insertion a en réalité augmenté par rapport à celui des jeunes sortis de formation en 2019, le temps d’insertion s’étant décalé de quelques mois », assure Philippe Le Gall, responsable projets à l’Observatoire des métiers des services de l’automobile.



Panorama des services de l’automobile par région

Auvergne-Rhône-Alpes

21 024 entreprises

4 830 044 véhicules particuliers

764 754 véhicules utilitaires légers

82 332 poids lourds

8 586 jeunes en formation professionnelle

58,4 % d'alternants

Bourgogne-Franche-Comté

7 149 entreprises

1 752 947 véhicules particuliers

272 946 véhicules utilitaires légers

28 240 poids lourds

3 331 jeunes en formation professionnelle

55,5 % d'alternants

Bretagne

6 350 entreprises

2 073 845 véhicules particuliers

355 845 véhicules utilitaires légers

36 030 poids lourds

3 849 jeunes en formation professionnelle

48,7 % d'alternants

Centre Val de Loire

5 913 entreprises

1 594 189 véhicules particuliers

270 074 véhicules utilitaires légers

23 036 poids lourds

3 016 jeunes en formation professionnelle

53 % d'alternants

Corse

1 142 entreprises

201 996 véhicules particuliers

43 584 véhicules utilitaires légers

3 810 poids lourds

222 jeunes en formation initiale et d'insertion

67 % d'alternants

Grand Est

14 045 entreprises

3 358 072 véhicules particuliers

459 672 véhicules utilitaires légers

52 294 poids lourds

6 368 jeunes en formation professionnelle

47,3 % d'alternants

Hauts-de-France

12 587 entreprises

3 425 643 véhicules particuliers

447 245 véhicules utilitaires légers

58 153 poids lourds

7 050 jeunes en formation professionnelle

32,7 % d'alternants

Île-de-France

28 455 entreprises

5 427 198 véhicules particuliers

660 102 véhicules utilitaires légers

68 903 poids lourds

8 763 jeunes en formation professionnelle

49,2 % d'alternants

Normandie

7 235 entreprises

2 026 741 véhicules particuliers

341 129 véhicules utilitaires légers

34 588 poids lourds

3 569 jeunes en formation professionnelle

57,2 % d'alternants

Nouvelle-Aquitaine

14 170 entreprises

3 861 906 véhicules légers

702 725 véhicules utilitaires légers

62 559 véhicules industriels

5 784 jeunes en formation professionnelle

60 % d'alternants

Occitanie

16 579 entreprises

3 627 402 véhicules particuliers

599 681 véhicules utilitaires légers

57 397 poids lourds

6 459 jeunes en formation professionnelle

51,1 % d'alternants

Pays de la Loire

7 632 entreprises

2 292 896 véhicules particuliers

403 593 véhicules utilitaires légers

41 180 poids lourds

4 547 jeunes en formation professionnelle

56,3 % d'alternants

Provence-Alpes-Côte d’Azur