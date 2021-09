Le groupe SGS, connu mondialement pour le testing, l'inspection et la certification pour le secteur automobile, notamment au travers du contrôle technique, a nommé Alain Guy président de son entité française SGS France. Celle-ci compte aujourd’hui environ 2 800 collaborateurs répartis dans plus de 120 bureaux et centres de contrôles, ainsi que 33 laboratoires. À 53 ans, il remplace Eric Sarfati, entré chez SGS France en 1998, et nommé président en 2017.

Un passage chez Veolia et Fives Nordon

Diplômé de l'École des Mines de Paris et d'un MBA de l'INSEAD, Alain Guy a commencé sa carrière chez Véolia Eau en 1991 pour devenir cofondateur de Véolia OFIS (Office Français d'Ingénierie Sanitaire). Après quelques évolutions de poste, 9 ans plus tard, il rejoint McKinsey & Company où il intervient en conseil en stratégie et excellence opérationnelle sur les secteurs industriels ou de services (énergie, métallurgie, chimie, transport). Il prend la direction de la stratégie et du développement business du groupe, lequel a donné la priorité au marché du solaire et marketing stratégique. De 2012 à 2014, il évolue en tant que responsable de business Afrique et Russie de GE Power Conversion, puis en 2018, il est nommé président de Fives Nordon, société de tuyauterie industrielle présente dans les marchés du nucléaire, du transport de gaz, et de l'industrie.