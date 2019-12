25% de voitures électriques dans son parc européen

« Depuis son lancement, notre service est largement apprécié à Paris. Avec ces véhicules supplémentaires, nous continuons de répondre aux demandes et aux besoins de nos clients français. Le potentiel de croissance de la ville de Paris est considérable. Nous continuons notre chemin vers une option de mobilité urbaine toujours plus durable, fiable et de haute qualité », a souligné William Roze, Location Manager Share Now à Paris.

En voici une belle occasion que d’annoncer doubler son parc parisien pendant la grève qui paralyse la France depuis le 5 décembre 2019... Share Now , service d’autopartage installé à Paris depuis le mois de janvier 2019 (filiale de Daimler et BMW), a décidé d’ajouter 400 véhicules 100% électriques Smart à sa flotte parisienne. Le but étant de dépasser la barre des. Aux côtés de modèles EQ fortwo, 60 Smart EQ forfour (quatre places) s’habilleront du logo Share Now. De quoi donner la possibilité aux utilisateurs de voyager à un plus grand nombre de passagers.A lire aussi Mobilité : BMW, Daimler, un milliard d'euros et cinq coentreprises La société a profité de cette annonce pour montrer sa bonne santé : plus de 30 000 Parisiens ont déjà opté pour le service d’autopartage, soit plus de« parcourus sans émission locale » depuis onze mois.Avec cet ajout, Share Now compte désormais 3 500 véhicules 100% électriques en activité dans toute l’Europe (12 villes) et souhaite atteindre la part de 25% de sa flotte d’ici à la fin 2019 (vs 1,8% du total des voitures immatriculées chez Share Now en 2018).