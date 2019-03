L’offre de compensation des émissions de CO2 lancée par Shell Fleet Solutions à destination des clients professionnels ayant la carte carburant du groupe fonctionne selon un processus qui se veut simple : souscription de l’entreprise au dispositif ; les chauffeurs (VL ou PL) lourds utilisent leur carte comme ils en ont l’habitude, et le client est facturé 1 centime de plus du litre sur ses transactions de carburant ; ce montant additionnel est ensuite investi par Shell dans des projets homologués NBS (Nature Based Solutions) en équivalent crédits carbone ; à la fin de l’année, Shell remet à l’entreprise cliente un certificat de crédits CO2 équivalent au montant compensé.« Shell France a déjà souscrit au service pour l’ensemble de sa flotte et estime pouvoir compenser plus de 300 tonnes de CO2 en 2019 », annonce, président de Shell France, pour montrer l'exemple, tout en ajoutant que cinq projets NBS ont déjà été lancés, notamment au Kenya, au Pérou, ou en Indonésie.