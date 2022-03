Shell avance toujours vers les énergies renouvelables et s’écarte encore un peu plus de la production de pétrole. Après avoir racheté en janvier 2021 Ubitricity, un des leaders de la fourniture d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques présent en Angleterre, en France et en Allemagne, voici que le groupe précise sa feuille de route. Il souhaite réduire progressivement sa production de pétrole et développer les énergies renouvelables, les biocarburants et l’hydrogène pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Pour ce faire, une première étape est nécessaire dans sa transformation.

Une enveloppe de trois milliards de dollars pour être neutre

Shell promet de mettre les bouchées-doubles sur le développement d’un réseau mondial de bornes de recharge, pour passer ainsi de 60 000 installations aujourd’hui sous ses trois marques (Shell, Ubitricity et NewMotion) à plus de 500 000 points de charge d’ici à 2025. Rappelons que sa première ouverture de station-service dédiée remonte à seulement un an au Royaume-Uni. Une enveloppe de trois milliards de dollars a été débloquée au global pour ce projet de transition. À savoir que les futures installations ne seront pas forcément réalisées dans les 46 000 stations-service Shell du groupe présentes dans le monde.



Avec ce budget et ce programme ambitieux, le groupe compte également investir massivement dans l’hydrogène et commencer, par exemple, à produire des biocarburants dans ses raffineries ou via des coentreprises. Là aussi, l’objectif est grand : augmenter sa part de marché sur les ventes d’hydrogène vert pour les véhicules à pile à combustible et le chauffage domestique, et gonfler de 7 millions de tonnes par an la distribution de GNL et de gaz naturel renouvelable d’ici à cinq ans dans les stations-services.