Sur la période de janvier à juin 2018, le loueur Sixt annonce qu’il a investiAu total, ce sont 148 800 véhicules qui sont venus garnir l’offre de la société allemande, contre 121 400 unités lors du premier semestre 2017 (3,43 milliards d’euros). « Cela équivaut à une augmentation d'environ 22,6% du nombre de véhicules et d'environ 17,2% du volume des investissements », indique le loueur.Cet investissement témoigne de la bonne santé du groupe qui revendique « le meilleur premier semestre de son histoire » en 2018. Sur la période, le chiffre d’affaires consolidé de Sixt affiche une progression de 11,1%, à 1,35 milliard d’euros. Les produits d’exploitation de l’entité location courte durée de véhicules se sont élevés à 954,5 millions d’euros (+12,5%) tandis que ceux générés par l’activité location longue durée (hors revenus issus de la revente des véhicules restitués) ont augmenté de 5,4%, à 230,3 millions d’euros. Au 30 juin 2018, cette entité comptait 133 800 contrats.En intégrant le produit de la vente de la participation dans DriveNow , réalisé au premier trimestre, le bénéfice de la société a plus que triplé pour atteindre 326,9 millions d’euros. Ajusté en neutralisant ce résultat non récurrent, le résultat net augmente de 27,5%. Enfin, la rentabilité opérationnelle ajustée du groupe s’est élevée à 11% sur les six premiers mois de 2018 (9,6% en 2017).