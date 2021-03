L’histoire retiendra que la 15 millionième Skoda produite dans l’usine tchèque de Mlada Boleslav, le vendredi 5 mars 2021, était un modèle électrique, à savoir l’Enyaq iV. Alors qu’il assure aujourd’hui la production de 60 % des Skoda fabriquées dans le monde, ce site historique construit en 1905 a vu naître la première voiture de l’histoire de la marque appartenant au groupe Volkswagen, la Voiturette A, créée par les fondateurs Vaclav Laurin et Vaclav Klement.

À l’occasion de cet événement, Michael Oeljeklaus, membre du conseil d’administration de Skoda Auto en charge de la production et de la logistique, a déclaré que cette usine principale était « un pilier central du succès de la marque », mais aussi qu’elle est « depuis longtemps d’une grande importance pour l’ensemble du groupe Volkswagen, en raison de la production de composants ».





10,7 millions de voitures produites depuis le rachat par VW

Comptant 29 100 salariés, l’usine Skoda de Mlada Boleslav fabrique l’Enyaq iV depuis novembre 2020, mais aussi les Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Octavia et Octavia iV. Seul site industriel du groupe VW capable de produire sur la même ligne d’assemblage des modèles reposant sur la plate-forme thermique MQB et la plate-forme électrique MEB, cette usine possède notamment un atelier de peinture ultramoderne monopolisant 650 employés.

Outre les 10,7 millions de voitures produites depuis 1991, date à laquelle la marque Skoda est passée dans le giron du groupe VW, cette usine historique produit également des boîtes de vitesses manuelles, des moteurs, des essieux ou encore des batteries destinées aux modèles hybrides rechargeables. En février 2021, la 100 000e batterie a d’ailleurs été fabriquée. Au total, Skoda a produit 750 000 véhicules en 2020 dans ses différentes usines tchèques, mais aussi 24,8 millions de modèles depuis 1905, en incluant les usines situées en République tchèque, en Ukraine, en Chine, en Inde et en Russie.



Les modèles Skoda produits dans l’usine de Mlada Boleslav (République tchèque)