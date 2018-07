La plus tchèque des marques du groupe Volkswagen a réalisé un premier semestre exceptionnel sur le marché français . Un niveau de ventes jamais vu grâce au succès de l'ensemble de la gamme : tous les modèles sont orientés à la hausse, exceptions faites de ceux destinés à s'arrêter dans les prochaines semaines.pour augmenter son volume global.Mais Skoda est en pleine lumière depuis le 7 juillet pour une autre raison : la marque est partenaire du Tour de France. L'épreuve cycliste, qui s'achèvera le 29 juillet prochain à Paris, requiert en effet un certain nombre de véhicules pour les organisateurs, équipes, invités, etc. Environ 200 autos ont été mises à disposition du Tour cette année :"Ce sont essentiellement des versions Combi (breaks) car les acteurs du Tour de France ont besoin d'emmener des gens, du matériel, bref, il leur faut une capacité de chargement intéressante" indique Skoda France., la Fabia étant un peu juste eu égard aux besoins de la caravane du Tour. Outre les classiques berlines, Skoda profite aussi de l'opportunité de l'épreuve cycliste pour mettre en avant son dernier né, le SUV Karoq.Le Tour de France sert aussi de support de communication à quelques rares concessionnaires chaque année : "Lorsque c'est possible, nous prévoyons des activations" reprend Skoda France., c'est à dire sur les villages départ ou arrivée des étapes...